El exministro de Educación pretende salir de Brasil "lo más rápido posible"

En la imagen, el exministro de Educación de Brasil Abraham Weintraub. EFE/Joédson Alves/Archivo

Sao Paulo, 19 jun (EFE).- El exministro de Educación de Brasil Abraham Weintraub, quien renunció al cargo la víspera en medio de la creciente presión por su salida, afirmó este viernes que pretende dejar Brasil "lo más rápido posible" y que no desea "pelear".

Weintraub, uno de los ministros más fieles y polémicos del presidente Jair Bolsonaro, anunció el jueves su renuncia en medio de la grave crisis política que enfrenta el líder ultraderechista por sus tensiones con el Congreso y el Supremo y de las presiones por su salida tras las ofensas que perpetró contra la Corte.

"Estoy saliendo de Brasil lo más rápido posible (pocos días). NO QUIERO PELEAR!", escribió este viernes el ahora exministro en su cuenta de Twitter.

Weintraub, quien acumula una serie de declaraciones polémicas desde que asumió la cartera en abril de 2019, así como un sinnúmero de críticas por diversos sectores de la sociedad, igualmente dijo que quiere "paz" y pidió que no le "provoquen".

"Quiero estar quieto, déjenme en paz, pero no me provoquen", recalcó el ahora exministro, quien también fue cuestionado por haber participado el domingo en una manifestación en la que un grupo de bolsonaristas defendió el cierre del Congreso y de la Corte Suprema.

En el mismo video al lado de Bolsonaro en que anunció su renuncia, Weintraub dijo que recibió la invitación del propio mandatario para asumir como director por Brasil del Banco Mundial en Washington.

El Ministerio de Economía oficializó la designación del exministro para el cargo poco después y, este viernes, el Banco Mundial confirmó en una nota que ha recibido la indicación.

Sin embargo, la institución explicó que la nominación de Weintraub deberá ser aprobada por los demás países que componen el consejo de directores al que fue designado (Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago, Filipinas, Surinam, Haití, República Dominicana y Panamá).

Asimismo, si es elegido, el extitular de Educación cumplirá el tiempo que resta del actual mandato, que expira el 31 de octubre próximo, cuando "será necesario un nuevo nombramiento y una nueva elección", destacó la entidad.

La renuncia del ministro venía siendo presionada por los partidos de oposición, organizaciones sociales y hasta magistrados de la Corte Suprema desde la divulgación el mes pasado de un video de una reunión ministerial el 22 de abril en la que Weintraub tilda de "vagabundos" a los miembros del Supremo y pide su arresto.

Weintraub también se ha envuelto en polémicas por los insultos contra China por, según dijo, dispersar el coronavirus y con Israel y con la comunidad judía por comparar una operación judicial contra aliados de Bolsonaro con uno de los episodios más fatídicos del holocausto, conocido como "La noche de los cristales rotos".