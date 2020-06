México necesita política industrial para aprovechar T-MEC, indica instituto

Vista general de los Talleres Navales del Golfo en el puerto de Veracruz (México), donde se ubican los buques para exportación e importación de mercancías, el domingo 30 de diciembre de 2018. EFE/Saul Ramírez/Archivo

México, 9 jun (EFE).- Sin una política industrial, la economía mexicana no superará un crecimiento anual promedio de 2,5 % ni la recesión de 2020 pese al nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), indicó este martes el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Ante la entrada en vigor del acuerdo el próximo 1 de julio y la crisis del coronavirus, el Gobierno mexicano debe fortalecer la industria para que el país atraiga inversiones de otros países y sustituya importaciones, argumentó José Luis de la Cruz, director del IDIC.

"Aprovechar el T-MEC implica entender su lógica y la lógica es que es una herramienta de regulación y de proteccionismo de Estados Unidos. ¿Hay áreas de oportunidad para México? Sí", consideró De la Cruz, quien preside la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

México afronta la mayor recesión desde 1932 con una caída estimada de 6,7 % del PIB en 2020 y 18 meses de caída consecutiva de la actividad industrial, informó De la Cruz en el seminario "COVID-19: Un Día Después", organizado por la Concamin.

El número de mexicanos en pobreza de ingresos podría superar los 70 millones con la pandemia, casi 9 millones más que en la actualidad, ahondó el director del IDIC.

Esto ocurrirá, apuntó, por la desaparición de 1 millón de empleos formales estimada por las propias autoridades para este año, además de los 12,5 millones de personas que se quedaron sin trabajo o ingresos en abril, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

"Sin las medidas adecuadas de política industrial, existe el riesgo que al menos la mitad de esos trabajadores y sus familias sigan enfrentando los saldos de una recesión como ha ocurrido en otras crisis", manifestó De la Cruz.

Antes del coronavirus, México ya afrontaba una "economía enferma", consideró el IDIC.

El crecimiento del PIB promediaba solo 2 % en los últimos años, además de un crecimiento industrial promedio menor al 0,5 % de 2001 a 2020, según el instituto.

"Mas allá de lo difícil que es esta coyuntura, no estamos únicamente en el tema del problema económico de la COVID-19", opinó Arturo Oropeza, consejero del IDIC e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pese al potencial exportador de México, al ocupar el decimoquinto lugar a nivel internacional, el valor de las exportaciones es apenas de 2.800 dólares per cápita, según el IDIC.

Mientras el país representa casi el 3,1 % del impacto en el comercio mundial, apenas aporta poco más del 0,9 % del impacto en el valor agregado, expuso De la Cruz.

"México es un gigante macroexportador con pies de barro", reflexionó el experto.