Comisión Atlética de California permite reanudar veladas de boxeo

Detalle de unas guantes de boxeo. EFE/Santi Donaire/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 29 may (EFE).- La Comisión Atlética del Estado de California aprobó las regulaciones de emergencia el viernes con el objetivo de reanudar los eventos de combate en los meses de verano.

La comisión se reunió por videoconferencia el viernes y sus directrices fueron enviadas a la Oficina de Derecho Administrativo de California.

"Cuando termine ese proceso, comenzaremos", dijo Andy Foster, director ejecutivo de CSAC.

Según Foster, una de las partes clave de estas regulaciones es que "los combatientes serán evaluados entre dos y tres semanas antes de su evento para detectar posible presencia de coronavirus".

Agregó que solamente si ambos contendientes dan resultado negativo en las pruebas, y si cumplen otros criterios, entonces podrán ser aceptados para pelear.

Dijo que se les hará otra prueba "dos días antes de viajar, completarán un cuestionario y cuando lleguen al hotel, serán aislados y evaluados nuevamente con sus campamentos de lucha. Todos los involucrados en la promoción serán evaluados ese día".

"Será evaluada cualquier persona que el promotor considere 'esencial' para su promoción", añadió.

Foster reconoció que el caso de Jacare Souza, quien fue sacado de la velada de la UFC 249 en Jacksonville (Florida), el 9 de mayo por dar positivo por el coronavirus, pesaba mucho en las decisiones del comité.

"Aprendimos de ese evento, y quiero ser claro, eso no es para menospreciar a la UFC, tenían un gran plan", dijo.

"Aprendimos al observar eso, cuán contagioso puede ser este virus. Así que queremos mitigar ese riesgo".

Dijo que todos los que trabajan en las esquinas se verán obligados a usar una máscara y guantes quirúrgicos cuando estén en el cuadrilátero".

"No planeo hacer esto", dijo Foster, quien explicó, "porque haya un interés financiero. Cada persona que el promotor pone allí es responsable de las pruebas. Están pagando por las pruebas y por las adaptaciones. Luego estamos hablando de mucho dinero por cada persona. Por lo tanto, van a tener un interés personal en trabajar sólo con personal "esencial".

Foster no confirmó si ya hay una posible cartelera boxística en el estado.