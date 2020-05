Wall Street cae por temor a respuesta de Trump a China

Por Medha Singh

(Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el viernes por el nerviosismo de los inversores antes de la respuesta que dará Estados Unidos a la ley de seguridad nacional que aprobó China sobre Hong Kong, lo que amenaza con restar brillo a otro mes de fuertes ganancias en las bolsas.

* A las 1507 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 210,20 puntos, o un 0,83%, a 25.191,37 unidades; el S&P 500 bajaba 19,49 puntos, o un 0,64%, a 3.010,24 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 24,43 puntos, o un 0,26%, a 9.344,55 unidades.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha advertido una dura respuesta a la decisión china, tiene previsto hacer un anuncio más tarde en el día.

* "La tensión entre las dos mayores economías mundiales es la más alta que se recuerda, por encima de la de la guerra comercial del año pasado, que estuvo centrada en lo económico", dijo Sachin Raghavan, analista de Cantor Fitzgerald.

* Al ambiente decaído se sumaron datos económicos que mostraron que el gasto del consumidor en Estados Unidos declinó una cifra récord en abril, ya que la pandemia del coronavirus redujo la demanda, respaldando las expectativas de una contracción económica en el segundo trimestre a su ritmo más acelerado desde la Gran Depresión.

* Las acciones financieras, el sector que mejor desempeño ha tenido esta semana en el S&P 500, eran las que más presionaban al índice referencial.

* Pese a todo, los principales índices de Wall Street se disponían a cerrar mayo con un segundo mes consecutivo de ganancias por esperanzas de un retorno a la normalidad económica tras el desplome provocado por el coronavirus.

* El Nasdaq presentaba pérdidas tras haber avanzado en la apertura de la sesión gracias al impulso de firmas tecnológicas como Microsoft Corp, Facebook Inc, Amazon.com Inc y Netflix Inc.

(Editado en español por Carlos Serrano)