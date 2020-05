Christian Nodal revela la verdad tras las fusiones de su nuevo disco "Ayayai"

Fotografía cedida por UMLE del cantante y compositor mexicano Christian Nodal. La mayoría de los chicos de 21 años tienen sueños y metas alrededor de sus vidas. EFE/Universal Music Latin Entertainment (UMLE)

Miami, 29 may (EFE).- La mayoría de los chicos de 21 años tienen sueños y metas alrededor de sus vidas. Christian Nodal es una gran excepción. El artista quiere que "el mundo se enamore de la música mexicana" y para lograrlo ha incluido en su nuevo disco "Ayayay" algunas de sus fusiones más atrevidas y letras más románticas.

"Yo no quisiera que al género se le llamara regional mexicano. Quisiera que fuera nada más música mexicana y que no hubiese miedo de fusionarla con otra música. Así va a ir más lejos", indicó el artista a EFE durante una entrevista desde su casa en México.

Es un miedo que nunca ha permitido que lo detenga pues le habría impedido ser uno de los latinos más jóvenes en ganar un Latin Grammy, tres Billboard Latin Music Awards y el premio al artista del año en el Premio Lo Nuestro de 2019.

Tampoco le hubiera permitido atreverse a incluir en su nuevo disco la canción "No Es Justo X Él", una fusión de salsa con mariachi y la música del norte de México, un género que el compositor llama "mariasalseño". Antes había hecho una versión con instrumentos de banda de "Yo no sé mañana", el éxito del nicaragüense Luis Enrique, pero esta canción es de su autoría.

Además, Nodal quiso ir un poco más allá y "Ahora me enamoré" recuerda a las primeras canciones de rock en español de los años 60, cuando Enrique Guzmán y César Costa se convirtieron en los "Elvis Presley mexicanos".

MARIACHI PARA SIEMPRE

Lo que no soltó en "Ayayay" ni en la segunda parte de esta propuesta musical que lanzará en el otoño (boreal), fue su pasión por el mariachi. Ese género que, puro o fusionado, dice que lo acompañará para siempre en su carrera.

De hecho, una de las canciones que más ilusión le hace es el dueto que hizo con Ángela Aguilar, que viene en el próximo disco. "Estoy muy agradecido de que Pepe Aguilar me dio permiso para grabar con ella. Le tengo mucho cariño y la respeto muchísimo. Es una de las grandes del género", manifestó.

Nodal indicó que el tiempo que pasa en su casa en México, donde permanece debido a la cuarentena, le ha permitido consolidar aún más su estrategia para convertir a la música mexicana en el próximo fenómeno mundial y "lograr lo que hizo el urbano".

Por eso decidió ser el primero del género en probar la tendencia de sacar un "Extended Play" (EP); como se conoce al formato que identifica a los discos que tienen entre seis y ocho canciones.

"En el regional mexicano se acostumbra a sacar un disco de 10 o 12, pero dentro de mi estrategia decidimos convertir el trabajo en dos EP. Es una forma de permitir que los fans puedan conocer todas las canciones bien", reveló.

Eso sí, la pasión es la misma y afirmó que le puso "un chorro de esfuerzo, un chorro de amor y muchísimas ganas".

UN ROMÁNTICO EN BÚSQUEDA DEL AMOR

Una de las claves del éxito de Christian Nodal es cómo ha logrado contar historias de amor modernas con una base tan ancestral como el mariachi.

Un ejemplo de esto es "Amor tóxico", la canción que está promocionando con el disco y que habla de una pareja que vive un romance turbulento, pero que a pesar de las peleas, ambos deciden que así prefieren su relación.

También se ha quedado en el amor y el desamor cuando ha hecho sus exitosas colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra, Camilo, David Bisbal y Ana Bárbara, entre otros.

Lamentablemente el amor no se ha quedado con él. El artista afirmó que lo primero que hará cuando pueda salir de su casa es "buscar novia" porque ha "estado muy solito todo este tiempo" y lo quiere remediar.

Alicia Civita