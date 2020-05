Regresan a Panamá tripulantes atrapados en un crucero por la pandemia

Vista del crucero Rhapsody of The Seas, de la compañía Royal Caribbean. EFE/Ym Yik/Archivo

Panamá, 26 may (EFE).- Unos 36 tripulantes panameños atrapados en un crucero por la pandemia del COVID-19 regresaron este martes al país, informaron autoridades marítimas de Panamá.

La tripulación se encontraba a bordo del crucero Rhapsody of The Seas, de la compañía Royal Caribbean, que llegó al puerto de Colón, en el Caribe panameño, procedente de Estados Unidos, de acuerdo con la información disponible.

"Ninguno de ellos presenta síntomas (de COVID-19); han estado en cuarentena. Todos están en buen estado pero seguiremos los protocolos del Ministerio de Salud", y cumplirán la cuarentena de 14 días, dijo el ministro para Asuntos Marítimos, Noriel Araúz.

El crucero Rhapsody of The Seas realizó un viaje humanitario para repatriar a los tripulantes que no pisaban "tierra desde que se inició la pandemia" para descartar posibles casos de coronavirus, según señala la misiva oficial.

El ministro explicó que esta fue una "coordinación conjunta con el Ministerio de Salud (MINSA), el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) (...) y en colaboración con navieras y líneas de crucero".

"De esta manera le estamos brindando una respuesta efectiva a nuestra gente de mar, ya que han sido y siguen siendo parte clave en la cadena de suministros a nivel mundial, en momentos de esta pandemia producida por el COVID-19, dejando el nombre de la República de Panamá muy en alto", añadió Araúz.

Panamá suspendió el pasado 13 de marzo el desembarco y embarco de turistas en sus puertos, y también mantiene prohibida la entrada de personas como parte de las medidas para frenar la propagación del COVID-19 en el país, que ya rebasa los 11.000 casos y llega a 313 fallecidos.

El pasado 16 de marzo se realizó la primera repatriación en medio de la pandemia a los tripulantes del crucero Monarch.