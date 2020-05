Caricom no ve evidencia de fraude en los comicios de Surinam

En la imagen el gobernante Partido Nacional Democrático (PND) del presidente Desi Bouterse. EFE//FLORENCE LO /Archivo

San Juan, 27 may (EFE).- La misión de observadores de la Comunidad del Caribe (Caricom) determinó este miércoles que no se ha visto ninguna evidencia de fraude en los comicios de Surinam, donde el gobernante Partido Nacional Democrático (PND) del presidente Desi Bouterse parece haber perdido la mayoría en la Asamblea Nacional.

Las cifras preliminares de las elecciones generales celebradas el pasado lunes muestran que el PND, que ganó 27 escaños en 2015 que le permitieron formar gobierno, habría conseguido en estos comicios 15 escaños, del total de 51 en juego de la Asamblea Nacional.

"No hemos visto ninguna evidencia de actos fraudulentos, ya que las elecciones estuvieron bien organizadas y fueron transparentes", dijo Dora James, supervisora de elecciones de San Vicente y las Granadinas, quien encabeza el equipo de cuatro miembros enviado por Caricom.

James, en conferencia de prensa este miércoles, señaló que se debe hacer una distinción entre error humano y fraude, además de indicar que el equipo había recorrido 120 centros de votación en cuatro distritos electorales.

IRREGULARIDADES MENORES PERO NO FRAUDE

Reconoció irregularidades menores, como papeletas incorrectas en el lugar equivocado o personas que no figuran en el censo electoral, pero insistió en que en ningún caso pueden etiquetarse como fraude.

"Estamos asombrados de cómo se ha comportado la gente. El ambiente fue correcto", dijo.

Respecto a las medidas sanitarias para mantener la distancia mínima de un metro y medio, de acuerdo con el protocolo para evitar el contagio por el COVID-19, matizó que las autoridades hicieron un esfuerzo para garantizar la seguridad de los votantes.

"Los escuchamos y nos aseguraron que vigilaríamos de cerca todo, lo cual hicimos", señaló sobre las peticiones de distintos colectivos temerosas de fraude, tras matizar que se analizaron todas las formas posibles de engaño, pero no se encontró nada anómalo.

"Podemos decir con seguridad que, donde hemos estado, no se han cometido irregularidades y que las autoridades de Surinam lo han hecho extremadamente bien", subrayó.

El recuento de las papeletas se reanudó hoy después de la interrupción de la noche del martes.

NINGÚN PARTIDO LOGRA CONTROL DE ASAMBLEA

Los analistas locales ya han subrayado que de acuerdo CON los resultados preliminares no hay un partido político que pueda controlar la Asamblea Nacional, por lo que una coalición tendrá que tomar forma.

Además de los 15 logrados por el PND, los resultados preliminares muestran que el Partido Unido de la Reforma (VHP), encabezado por el exministro de Justicia Chan Santokhi, obtuvo 21 de los 51 escaños de la Asamblea Nacional.

La formación ABOP, encabezada por el ex líder rebelde Ronnie Brunswijk, obtendría ocho escaños y el Partido Nacional de Surinam (NPS), encabezado por el ex presidente Ronald Venetiaan, cuatro escaños.

La Hermandad y la Unidad en Política (BEP) ganó dos escaños y la formación Pertjajah Luhur un solo escaño.

Las elecciones del lunes fueron también supervisadas por un equipo de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

PREOCUPACIÓN POR INTERRUPCIÓN DEL CONTEO

La presidenta de la organización Buró Electoral Independiente (OKB), Jennifer Van Dijk Silos, criticó al Ministerio del Interior por, en su opinión, retrasar innecesariamente los resultados de las elecciones.

Dijo que, al contrario de las elecciones anteriores, Interior no dio a conocer de inmediato los votos contabilizados en las distintas mesas electorales, sino que funcionarios de ese departamento se dedicaron a analizar los resultados en la televisión.

Según Van Dijk Silos, ninguna de las principales mesas electorales ha comenzado todavía a verificar los informes y documentos preceptivos de sus respectivos distritos, paso necesario para conocer los resultados oficiales, un proceso que comenzó este miércoles.

El martes, el presidente de la mesa electoral de la capital, Mike Nerkust, indicó que el recuento fue interrumpido debido a que el personal estaba agotado.

"Mi equipo está agotado", justificó Nerkust, para aclarar que el recuento no se reanudaría hasta este miércoles por la mañana.

La decisión provocó que los partidos de la oposición expresaran su preocupación por esa medida, además de señalar que no había garantía de que no se produjeran irregularidades durante la noche.

Rabin Parmessar, uno de los candidatos a conseguir un escaso por PND, pidió a todos los partidos que no se impacientes y esperen el resultado final, tras agregar que por primera vez en la historia se organizaron unas elecciones transparentes.