Tras 4 meses sin tratamiento, paciente argentina de cáncer consigue medicamentos por redes sociales

BUENOS AIRES (Reuters) - Victoria Ferrero, una argentina de 36 años que padece cáncer de cérvix con metástasis nodular, ósea y ganglionar, difundió un video a través de sus redes sociales para pedir al presidente Alberto Fernández la medicación a la que no pudo acceder durante cuatro meses por la cuarentena obligatoria y las restricciones generadas por el coronavirus.

"Hola, señor presidente, voy a llamarlo Alberto porque me inspira confianza en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo", dijo Ferrero en el video que difundió a través de su cuenta de Instagram.

"Yo creí en usted cuando dijo que teníamos que recuperar la ética de la solidaridad y no dejar a la gente tirada en el camino. Hoy me siento triste porque siento que me están dejando tirada", reclamó.

Ferrero, que es madre de un niño de 11 años, siguió la grabación mostrando la receta médica donde se detalla la medicación de Pembrolizumab x200gm Keytruda que necesita para continuar el tratamiento contra la enfermedad del cáncer.

Antes de la interrupción, venía aplicándose la medicación cada 21 días, hasta que el 20 de marzo se estableció el aislamiento social obligatorio en todo el país.

"Si no tengo esa medicación, no va a haber forma de pararlo y lamentablemente voy a morir y no quiero", aseguró, y pidió que se difundiera su pedido a través de las redes sociales para que llegara el presidente, esperando que Fernández se solidarizara con su causa.

Unos días después de la difusión del video, luego del contacto de Ferrero con Gustavo Aguilera, subsecretario de Asistencia Crítica de Presidencia de la Nación, la paciente pudo acceder a la medicación que necesitaba, retomando el tratamiento que se había interrumpido por las consecuencias de la pandemia.

"Sentí que perdí tiempo de vida, porque al cortar el tratamiento los tumores crecieron, empeoraron y ahora hay que ver si la medicación vuelve a hacer efecto", dijo Ferrero a Reuters.

"Si vuelve a hacer efecto yo voy a tener tiempo de vida y calidad de vida. Si ya es tarde por haber cortado el tratamiento, bueno... ".

En una carta publicada en su cuenta de Facebook, Victoria Ferrero agradeció al presidente argentino y a todas las personas que difundieron su video, ya que recibió la medicación necesaria para los próximos dos meses.

"Me siento contenta y a su vez me siento con tristeza. Primero, estoy contenta porque tengo la medicación y segundo estoy triste porque no es la forma correcta de tener la medicación haciendo este tipo de cosas en mi situación", dijo Ferrero.

"Espero que este mensaje sirva para concientizar que esto no debe suceder más, ni en Argentina , ni en el mundo entero", concluyó.

