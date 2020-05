Temporada de huracanes se complica más con el coronavirus

(Bloomberg) -- La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) predice que la próxima temporada de huracanes de este año podría batir récords debido a temperaturas del agua inusualmente cálidas en los océanos Atlántico y en el Caribe. Una planificación y ejecución cuidadosas siempre son clave para una respuesta de emergencia efectiva, pero serán particularmente importantes esta temporada ya que el Covid-19 agrega otro grado de dificultad.

Cuando la mayoría de las personas piensan en la respuesta a los huracanes, suelen pensar en el personal de emergencia local, apoyo sin fines de lucro y la asistencia de los Gobiernos nacionales. Pero en Estados Unidos, las compañías con fines de lucro también son una parte crítica de la respuesta. Cuando los cables telefónicos caen, por ejemplo, el Gobierno no los repara; las compañías de telecomunicaciones lo hacen. Pero la relación es más profunda.

El Gobierno federal también tiene contratos con AT&T Inc. para FirstNet, una red inalámbrica alternativa con un espectro único para personal de primera respuesta. Una función clave de esta red es una flota de camiones con generadores autónomos y antenas que actúan como torres celulares móviles después de un desastre.

Las plataformas se trasladaron a Puerto Rico después del huracán María de 2017 y resultaron ser tan valiosas que viajaron con los equipos de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) después del huracán Michael al año siguiente, dijo Chris Sambar, vicepresidente ejecutivo de operaciones tecnológicas de AT&T.

Docenas de camiones FirstNet están actualmente estacionados cerca de hospitales y sitios de pruebas móviles en todo el país, reforzando las redes congestionadas debido a la pandemia.

Al igual que el coronavirus ha intensificado la tensión para el personal de emergencia, la pandemia también está probando el sistema de respuesta de AT&T. “Nunca hemos tenido algo de esta escala”, dijo Chris Sambar, vicepresidente ejecutivo de operaciones tecnológicas de AT&T. ”Ni siquiera los huracanes consecutivos son a nivel nacional”.

Sin embargo, antes de la temporada de huracanes de 2020, a AT&T le está resultando difícil mantener incluso las operaciones normales de reparación de emergencia debido al virus. La compañía generalmente envía a dos trabajadores en cada camión. Ahora esos camiones son de uso individual. “Todo se ralentiza”, dijo Sambar.

Nota Original:Hurricane Season Gets A Little More Complicated With Coronavirus

©2020 Bloomberg L.P.