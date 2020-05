Pompeo niega que despido de inspector de diplomacia de EEUU fuera un "acto de represalia"

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, negó este lunes que el despido del inspector general del Departamento de Estado fuera "un acto de represalia" por una investigación que el funcionario había abierto sobre él.

"No es posible que esa decisión" sea "fruto de una voluntad de represalia contra una investigación en curso", afirmó en una entrevista concedida al diario The Washington Post. "Simplemente porque no estoy al tanto" de esa pesquisa, añadió.

Según congresistas demócratas, el inspector general Steve Linick estaba investigando acusaciones según las cuales Pompeo encargaba tareas domésticas a un agente del Departamento de Estado pagado con dinero público.

"En general, veo esas investigaciones en su última versión 24 o 48 horas antes de que el inspector general se disponga a publicarlas", explicó Pompeo.

El jefe de la diplomacia dijo que Linick estaba "socavando" la misión del Departamento de Estado, sin precisar de qué manera.

Pompeo confirmó haber recomendado la destitución de Linick a Trump.

sct/it/gma/rsr/mls