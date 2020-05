Las idas y vueltas de 'Tito' Trinidad y Wilfredo Gómez

Fotografía de archivo del boxeador puertorriqueño Félix "Tito" Trinidad durante su entrenamiento para la pelea contra el nicaragüense Ricardo "El Matador" Mayorga, el 28 de septiembre de 2004 en Nueva York (EEUU). EFE/Miguel Rajmil/Archivo

San Juan, 18 may (EFE).- Félix 'Tito' Trinidad, el boxeador puertorriqueño más admirado por su carisma, y Wilfredo Gómez, el que muchos de sus compatriotas consideran el máximo boxeador que ha dado la isla, tampoco supieron decir no a la tentación del regreso. Incluso 'Tito' Trinidad cedió a ese pecado más de una vez. Trinidad anunció su primera retira en septiembre de 2001, cuando perdió por nocaut técnico en el duodécimo y último asalto ante el estadounidense Bernard Hopkins. La derrota de 'Tito', que para aquel entonces tenía 28 años, marcó el primer revés de su carrera. El resultado, igualmente, provocó que Hopkins le arrebatara el título mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Tras la pelea, Trinidad anunció su retirada pero todo no pasó de ocho meses. Entonces se subió al cuadrilátero ante su público y frente al francés Hacine Cherifi, a quien derrotó en el cuarto asalto por nocaut técnico. Tras la victoria, Trinidad no volvió al cuadrilátero hasta dos años y casi cinco meses más tarde, para enfrentarse con el nicaragüense Ricardo Mayorga, a quien derrotó de manera fulminante en el octavo episodio. Con ese triunfo, parecía que Trinidad, conocido también como 'el orgullo de Cupey', un sector de San Juan, se encaminaba de nuevo al título. Sin embargo, en su siguiente pelea, contra el estadounidense Ronald 'Winky' Wright, cayó por segunda ocasión en su carrera. La decisión de los árbitros en su contrra fue unánime. Dos días después del combate, Trinidad anunció su partida por segunda vez, aunque casi tres años más tarde regresó a pelear con el legendario Roy Jones. Fue la última, y terminó de forma triste porque perdió por decisión unánime. Su compatriota Wilfredo Gómez, había anunciado la retirada en 1986 tras perder el cetro de los superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo ante el panameño Alfredo Layne. Pero regresó dos años más tarde y venció al mexicano Mario González. Gómez, conocido como 'Bazooka', finalmente se retiró en 1987 con una victoria sobre Mario Salazar por nocaut técnico en el segundo asalto. 'Bazooka', quien también fue campeón mundial en su época de púgil aficionado, defendió su título supergallo con éxito 17 veces. Todas las ganó por nocaut y así estableció un récord mundial de defensas consecutivas por la vía rápida en cualquier división, y también el récord de defensas en dicha categoría.