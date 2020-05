Twitter: empleados podrán trabajar desde casa después de virus

(Bloomberg) -- Twitter Inc. permitirá que sus empleados trabajen desde sus hogares de forma permanente, incluso después de que las autoridades sanitarias les permitan a los trabajadores regresar a sus oficinas cuando el peligro del brote de COVID-19 disminuya.

El director ejecutivo Jack Dorsey dijo a los empleados que Twitter, con sede en San Francisco, tenía pocas probiblilidades de abrir sus oficinas antes de septiembre, pero que incluso cuando lo haga, la mayoría de los empleados podrán trabajar desde donde quieran, según un blog que se publicará el martes. Buzzfeed había reportado la política anteriormente.

“Si nuestros empleados tienen un rol y una situación que les permitan trabajar desde casa y quieren continuar haciéndolo para siempre, lo haremos realidad”, dijo Twitter en la publicación. “Si no, nuestras oficinas serán cálidas y acogedoras, con algunas precauciones adicionales, cuando sintamos que es seguro regresar”.

La compañía tiene más de 35 oficinas en todo el mundo, incluidas ciudades como París, Nueva York y Toronto.

“Hemos sido muy atentos en cómo abordamos esto desde el momento en que fuimos una de las primeras compañías en pasar a un modelo de trabajo desde casa”, dijo Twitter en un comunicado. “Seguiremos siéndolo, y seguiremos poniendo la seguridad de nuestra gente y nuestras comunidades primero”.

El anuncio sigue a las orientaciones de Google, de Alphabet Inc., y Facebook Inc. de que sus empleados deben esperar trabajar desde casa durante el resto del año. La claridad ayudará a los empleados a hacer planes a más largo plazo sobre dónde deciden vivir y qué equipo de oficina eligen comprar para sus hogares.

Nota Original:Twitter Says Employees Can Work From Home After Virus Recedes

©2020 Bloomberg L.P.