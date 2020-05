Caen precios de propiedades de lujo desde Hong Kong a Nueva York

(Bloomberg) -- Los precios de las propiedades de lujo en algunas de las ciudades más populares del mundo cayeron en el primer trimestre a medida que el Covid-19 comenzó a afectar el sector inmobiliario.

Según un informe de Knight Frank LLP publicado el jueves, los valores de las viviendas de lujo en Nueva York, Londres, Hong Kong, Vancouver y Singapur se redujeron en comparación con los primeros tres meses de 2019.

Frente al trimestre de diciembre, las cinco ciudades que registraron el crecimiento más débil se encontraban en Asia, lo que refleja la propagación del coronavirus en la región en ese momento.

Por el contrario, la crisis “estaba en sus etapas iniciales en el Reino Unido y Estados Unidos, lo que significa que es probable que solo se pueda apreciar con precisión el pleno impacto en el segundo trimestre”, señaló Knight Frank.

Pero, incluso en medio de una pandemia, los precios de las viviendas de primera calidad en algunas ciudades, como Tokio y Estocolmo, aumentaron.

Knight Frank anticipa un estancamiento del mercado residencial de lujo en todo el mundo en general debido a las limitaciones de viaje.

“Ante las firmes restricciones a los viajes y el cierre de muchos abogados y registros de tierras, esperamos que en el segundo trimestre se registre una acusada caída en los volúmenes de ventas”, dijo. Los precios, por otro lado, podrían mostrar más resistencia.

