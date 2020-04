SHOTLIST BAY SHORE, ESTADOS UNIDOS15 DE ABRIL DE 2020FUENTE: NORTHWELL HEALTHRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Travelling Yanira Soriano, de 36 años, recibe a su hijo por primera vez, rodeada de aplausos del personal médico mientras son dados de alta del Hospital Southside de Northwell Health en Bay Shore, Nueva York 2. SOUNDBITE 1 - Dr. Benjamin Schwartz, regional director of obstetrics & gynecology for the Northwell Health Eastern Region (hombre, English, 16 seg.): "Debido a la naturaleza crítica de su neumonía, hubo que darle anestesia general, ponerla en coma inducido y con respirador, por lo que no estaba despierta cuando nació su bebé y no lo escuchó llorar ni tuvo la oportunidad de verlo luego de su nacimiento" "So because of the critical nature of her pneumonia, she had to go onto general anesthesia and be put into a medically induced coma and be put on a ventilator so she was not awake when her baby was born and did not hear the baby cry or have any opportunity to meet him right after his birth." 3. Travelling trabajadores de la salud se alinean en el pasillo y aplauden cuando Yanira Soriano es empujada en una silla de ruedas hacia la salida del hospital, justo antes de conocer a su hijo por primera vez. Ella sale del hospital después de pasar 11 días en un ventilador.4. Travelling una trabajadora de la salud le entrega una bolsa a Yanira Soriano justo antes de que salga del edificio del hospital para encontrarse con su hijo, el personal del hospital se alinea en el pasillo aplaudiéndola y animándola5. Travelling Yanira Soriano se levanta de su silla de ruedas y se sube a un vehículo con su hijo, el personal médico los ayuda y aplaude.