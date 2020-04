(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. informa que ampliará su racha de contratación con 75.000 trabajadores adicionales, a medida que el minorista en línea refuerza su operación de logística para satisfacer la demanda de las personas encerradas en sus hogares por la pandemia de coronavirus.

Amazon dijo el lunes que ya había ocupado 100.000 puestos temporales y de tiempo completo previamente anunciados. La ola de contratación y un aumento salarial temporal de US$2 por hora probablemente costará más de US$500 millones, en comparación con una estimación previa de US$350 millones, dijo la compañía.

Las compras en línea han aumentado, especialmente para productos básicos como papel higiénico y comestibles, y Amazon y su amplia operación de almacenamiento y entrega se han convertido en salvavidas para los compradores que no pueden aventurarse en persona.

A pesar de que algunos de los gigantes tecnológicos rivales de Amazon retiran sus guías de ganancias o advierten sobre la demanda incierta durante la pandemia, los analistas dicen que Amazon se beneficiará de las tendencias de compras provocadas por el virus. La compañía ha mantenido sus puertas abiertas, mientras los confinamientos obligatorios de negocios no esenciales cierran escaparates de tiendas físicas especializadas en EE.UU. y Europa.

Mientras tanto, Amazon está luchando con los brotes de COVID-19 en sus propias filas, con casos en docenas de sitios en Estados Unidos, según empleados e informes de los medios. Algunos trabajadores dicen que la contratación de Amazon ha ayudado a la compañía a llenar los roles de empleados que han dejado de ir a trabajar por miedo a contraer o propagar el virus. Amazon dice que los empleados pueden quedarse en casa sin temor a ser despedidos o recibir sanciones disciplinarias, y entrevistas con trabajadores en sitios en todo el país sugieren que muchos no se presentan a trabajar.

Amazon también dice que ha implementado medidas de limpieza e higiene más intensas en sus instalaciones, que incluyen controles de temperatura y salas de descanso reorganizadas para alentar el distanciamiento social. Aún así, los empleados se enferman a medida que se propaga la pandemia, y algunos han expresado su preocupación de que Amazon no esté haciendo lo suficiente para mantenerlos a salvo. Los trabajadores de los almacenes de Amazon en Nueva York, Michigan e Illinois han organizado huelgas que exigen a la compañía cerrar sus instalaciones para una limpieza prolongada.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional dijo la semana pasada que estaba investigando las condiciones de trabajo en un almacén de Amazon en el este de Pensilvania, donde al menos 21 empleados fueron diagnosticados con COVID-19.

