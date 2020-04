SHOTLIST HONG KONG30 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio de la instructora de yoga Chaukei Ngai mostrando una posición GAZA, TERRITORIOS PALESTINOS1 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 2. Plano general del fisicoculturista palestino Ahmed El-Sawy calentando BERKELEY, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS19 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 3. Primer plano de Danika Morrow mostrando una posición de yoga BURDEOS, GIRONDE, FRANCIA31 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 4. Paneo de derecha a izquierda de Sebastian mostrando movimientos a los ancianos GAZA, TERRITORIOS PALESTINOS1 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 5. Plano general de Ahmed El-Sawy levantando el sofá en el que está sentado su hermano6. Plano medio de Ahmed El-Sawy haciendo flexiones con un balón de fútbol7. Plano general de Ahmed El-Sawy ejercitando pierna levantando el sofá donde está su hermano sentado 8. SOUNDBITE 1 - Ahmed El-Sawy, fisicoculturista (hombre, 25 años, árabe, 19 seg.): "Debido al coronavirus los gimnasios están cerrados y debimos ver cómo entrenar en casa, o en medio de la naturaleza. Me gusta hacer videos y empecé a colgarlos en las redes y se volvieron muy populares. Quiero continuar con esto para que los jóvenes puedan aprovecharlo." 9. Plano de apoyo: Travelling de Ahmed El-Sawy usando una banda de resistencia amarrada al sofá 10. Plano de apoyo: Travelling del hermano de Ahmed El-Sawy grabándolo haciendo ejercicio HONG KONG30 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano general de Chaukei Ngai en clase vía Zoom12. Plano medio de Chaukei Ngai en clase vía Zoom13. Primer plano de los estudiantes vía Zoom14. Plano medio de Chaukei Ngai mostrando una posición de yoga15. Travelling de Chaukei Ngai alzando la mano 16. SOUNDBITE 2 - Chaukei Ngai , profesora de yoga (mujer, inglés, 22 seg.): "No estamos distanciados socialmente. Solo estamos distanciados físicamente. Pero en realidad tenemos internet, todavía podemos conectarnos con tantas personas como querramos. Podemos conectarnos con otros. Ese es nuestro objetivo ahora, a través del yoga mantenerse conectado con personas que se sienten un poco solas, tristes o aisladas." "We are not social distancing. We are just physically distancing. But in reality, we have this internet, we (are) still able to connect to as many people as you wish. We can still connected to others. And this is our goal right now, again, through the tool of yoga to stay connected with people who feel a bit lonely, emotional and isolated. " 17. Plano de apoyo: Travelling de los estudiantes con las manos juntas 18. Plano de apoyo: Travelling de Chaukei Ngai con las manos juntas frente al pecho BERKELEY, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS19 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 19. Primer plano de Danika Morrow en clase de yoga en línea vía Zoom20. Plano medio de una niña siguiendo las instrucciones de su maestra de yoga 21. SOUNDBITE 3 - Danika Morrow, maestra de yoga en preescolar (mujer, inglés, 8 seg.): "Si los niños se sienten nerviosos o asustados por lo que pasa, una forma positiva de expresarlo es mover su cuerpo. " "If the kids are feeling anxious or scared about what’s going on, a positive way to get that out is to move their bodies." BURDEOS, GIRONDE, FRANCIA31 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 22. Plano general de Sébastien mostrando los ejercicios23. Plano medio de una residente haciendo ejercicio24. Plano medio de una residente haciendo ejercicio con rollos de papel sanitario