Ciudad del Vaticano, 21 Feb 2020 (AFP) - Más de 200 historiadores se preparan para examinar los archivos que el Vaticano abrirá el 2 de marzo sobre Pío XII, el papa más controvertido de la Historia, criticado por no haber condenado públicamente el Holocausto nazi.Se trata de un momento "decisivo para la historia contemporánea de la Iglesia y del mundo", explicó este jueves el cardenal Tolentino de Mendonça, bibliotecario de la Santa Iglesia Romana. El prelado esperaba que la atención no sólo se concentrara en el Holocausto, sino también en "el tumultuoso período de la posguerra".Anunciada hace un año, la apertura de esa inmensa documentación permitirá responder a la controversia iniciada hace medio siglo sobre el pontificado de Pío XII (1939-1958).Numerosos investigadores exigen desde hace años el acceso a esos documentos para examinar por qué Pío XII no se manifestó acerca del exterminio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, un silencio que organizaciones judías consideran una forma de complicidad pasiva.¿Podría haber influido en el curso de la historia y de la Iglesia católica alemana una condena pública y explícita de las acciones de los nazis?Según sus defensores, evitó declaraciones estruendosas para no poner en peligro a los católicos de la Europa ocupada por los nazis y el fascismo.El tema ha dado lugar a docenas de libros, incluidos devastadoras obras que llegaron a hablar del "Papa de Hitler" (John Cornwell en 1999). - Una "historia gris" - Para el rabino jefe de Roma, Riccardo di Segni, "la historia de Pío XII no es 'una leyenda negra', sino gris". En un artículo publicado por la prensa italiana, el rabino sostiene que "los historiadores van a tener que trabajar como si estuvieran en una habitación estéril y aislada, libre de prejuicios e influencias". Una utopía, reconoce el mismo Di Segni, ya que una brecha divide a los defensores a toda costa de Pío XII de los acusadores inflexibles de "sus silencios".La historiadora italiana Ana Foa "no se espera nada espectacular" de los archivos, pero sí detalles y confirmaciones. "Si hay documentos que justifican la acción del papa ya habrían salido, si hay cosas terribles, ya fueron ocultadas", comentó a la AFP. Unos 150 investigadores de todo el mundo han solicitado acceso a los "archivos apostólicos" centrales del Vaticano, contó monseñor Sergio Pagano, a cargo de esa sección que cuenta con 121 colecciones de documentos y 20.000 fascículos sobre Pío XII. Los primeros que tendrán acceso son los expertos del museo estadounidense dedicado a la memoria del Holocausto y la comunidad judía de Roma, según precisó. Pero otras decenas de especialistas consultarán otros archivos significativos, como los de la Congregación para la Doctrina de la Fe.Según el archivero Alejandro Cifres Giménez, en 200 metros de estanterías se albergan 1.749 ficheros dedicados a los 19 años de pontificado de Pío XII.Johan Ickx, de los archivos históricos de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, anunció que se podrá contar con "1,3 millones de documentos digitalizados e indexados, para ayudar a los investigadores a moverse rápidamente", toda una novedad. "Hay datos muy candentes", dijo.Los historiadores, por ejemplo, podrán encontrar documentos sobre los contactos entre el nuncio (embajador de la Santa Sede) en Berlín y las autoridades alemanas."Tomará años examinar todos esos archivos y hacer un juicio histórico", reconoció el obispo Pagano. El Vaticano exige que algunos documentos permanezcan en secreto, como los archivos que documentan el cónclave y la elección del Papa.cm-kv/es ------------------------------------------------------------- RecuadroCuatro cosas que hay que saber sobre los archivos del Vaticano sobre el papa Pío XII Por Catherine MARCIANOCiudad del Vaticano, 21 Feb 2020 (AFP) - La apertura el 2 de marzo de los archivos del Vaticano sobre el pontificado del papa Pío XII (1939-1958), 81 años después de su elección, venía siendo reclamada desde hace décadas por los historiadores y las organizaciones judías.Estos son los cuatro elementos principales para entender la apertura de los archivos. - Holocausto: los archivos ya publicados - El Vaticano ya publicó gran parte de los archivos más delicados sobre la Segunda Guerra Mundial. Por eso no se esperan revelaciones espectaculares. Pero los investigadores tendrán acceso directo por primera vez a todos los documentos del período del Holocausto y buscarán las piezas que faltan del rompecabezas. Para responder a la polémica sobre Pío XII, que comenzó en los años 1960 con el lanzamiento de la obra teatral "El Vicario" del alemán Rolf Hochhuth, cuatro sacerdotes jesuitas entregaron en 1981, después de 16 años de trabajo, once volúmenes de documentos titulados "Actas y documentos de la Santa Sede relativos a la Segunda Guerra Mundial". Una comisión mixta judío-católica de seis historiadores creada en 1999 debía tomar una decisión, pero reclamó más acceso a los archivos del Vaticano y se disolvió en 2001. - Los años antes de su elección - La Santa Sede ya divulgó unos 30.000 volúmenes de archivos del pontificado de Pío XI (1922-1939), su predecesor, proporcionando así información sobre el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII. Este último fue nombrado secretario de Estado (número dos del Vaticano) en 1930. En 1933 firmó un concordato con la Alemania hitleriana sobre las relaciones entre las autoridades alemanas y la Iglesia. Estos archivos también cubren gran parte de su larga estancia en Alemania desde 1917 hasta 1929 como nuncio (embajador de la Santa Sede), o sea durante el ascenso de Hitler al poder. - La iglesia en defensa de un "justo" - La Iglesia católica siempre ha afirmado que Pío XII contribuyó al rescate de miles de judíos escondiéndolos en instituciones religiosas en Roma bajo la ocupación alemana. También considera que la prudencia verbal del papa evitó represalias contra los católicos en Europa.El proceso de beatificación de Pío XII se abrió en octubre de 1967. Benedicto XVI lo proclamó "venerable" a finales de 2009, el primer paso hacia una beatificación con la condición de que se le reconozca un milagro, una decisión que provocó protestas de las organizaciones judías.En 2010, Benedicto XVI afirmó que el papa Pío XII había sido "uno de los grandes justos, que salvó a más judíos que nadie". "Personalmente sufrió mucho, lo sabemos. Sabía que tenía que hablar y, sin embargo, la situación se lo impedía", señaló. En 2014, el papa Francisco dijo que tenía "un poco de urticaria existencial" cuando ve los ataques a Pío XII, "un gran defensor de los judíos", criticando la actitud de las grandes potencias aliadas que podrían haber bombardeado las vías férreas que conducían a la campos de concentración. - Sus detractores atacan su silencio - Muchos historiadores critican al silencioso y muy diplomático Pío XII, una voz moral que podría haber calado entre los católicos alemanes, por nunca haber condenado explícitamente el exterminio de los judíos por el régimen nazi.También se le critica por haber guardado silencio cuando, el 16 de octubre de 1943, más de mil personas de la comunidad judía de Roma fueron detenidas en redadas en su barrio (el antiguo gueto), cerca del Vaticano.Después de esta redada, los testimonios confirman que se escondió a judíos en muchas instituciones católicas, pero ningún documento escrito prueba que Pío XII lo hubiera pedido, afirman los críticos. Muchos historiadores concluyen que este papa condenaba el antisemitismo de Hitler, pero que también era el producto de una enseñanza católica tradicionalmente antijudía hasta la toma de conciencia del Concilio Vaticano II (1962-1965). Por lo tanto, los judíos no eran la prioridad de este pontífice, preocupado sobre todo por los católicos y totalmente opuesto al comunismo.cm/fka/erl/es