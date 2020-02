En una jornada más, la vigésimo sexta de la Premier League, se verán las caras Brighton y Watford en el Falmer a las 14:30 del sábado.

Brighton and Hove Albion encara la vigésimo sexta jornada del torneo con la ilusión de remontar su posición después de haber empatado 3-3 contra West Ham en su último partido. Desde el inicio de la competición, los locales han vencido en seis de los 25 partidos jugados hasta ahora, con 30 goles a favor y 37 en contra.

En el lado de los visitantes, Watford fue derrotado por 3-2 en el último partido que jugó frente a Everton, de modo que buscará una victoria frente a Brighton and Hove Albion para enderezar el rumbo en el torneo.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, Brighton and Hove Albion ha vencido cuatro veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado cinco veces en 12 partidos jugados hasta ahora, de manera que no podremos saber cuál será su desenlace en este encuentro, pero sí que deberá luchar para vencer. En las salidas, Watford tiene un balance de dos victorias, siete derrotas y tres empates en 12 encuentros que ha jugado hasta ahora, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con Brighton and Hove Albion.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Falmer y el balance es de tres victorias, tres derrotas y tres empates a favor de Brighton and Hove Albion. A su vez, los locales llevan un total de dos encuentros seguidos invictos frente a este rival en la Premier League. La última vez que jugaron Brighton y Watford en la competición fue en agosto de 2019 y el partido concluyó con un 0-3 a favor de Brighton.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que ambos equipos están separados por tres puntos a favor de Brighton and Hove Albion. En este momento, Brighton and Hove Albion cuenta con 26 puntos y se sitúa en decimoquinta posición. Por su lado, Watford es decimonoveno en la tabla con 23 puntos.