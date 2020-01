Video de Stuart Graham ///Leuchars, Reino Unido, 28 Ene 2020 (AFP) - La independentista catalana Clara Ponsatí, que vive en Escocia, lleva dos años sin pisar su Barcelona natal por temor a la justicia española. Pero ahora, reconoce en una entrevista con la AFP, gracias al Brexit su vida podría cambiar.Ponsatí, de 62 años, exministra de educación del gobierno catalán de Carles Puigdemont, está reclamada por España para juzgarla por su participación en un referéndum prohibido, al que siguió una fallida declaración unilateral de independencia en 2017.Profesora de Economía en la universidad escocesa de St Andrews, tiene abierto un proceso de extradición en Edimburgo.Pero cuando el viernes el Reino Unido salga de la UE y parte de sus 73 escaños en el Parlamento Europeo sean redistribuidos -cinco de ellos a España- Ponsatí, que concurrió en las elecciones europeas de mayo con "Junts per Catalunya", se convertirá en eurodiputada.Y con este nuevo estatus espera beneficiarse de inmunidad, como ya hacen Puigdemont y su exministro Toni Comín."Cuando me convierta en eurodiputada tendré inmunidad procesal lo que significa que la justicia española debería retirar la orden de detención contra mí", dice a la AFP en su casa de la pequeña localidad escocesa de Leuchars."Debería ser libre para caminar por Barcelona sin la amenaza de ser detenida", agrega.Pero sabe que la justicia española no dará su brazo fácilmente a torcer, dice señalando que se niega a excarcelar al expresidente catalán Oriol Junqueras -condenado en octubre a 13 años de prisión- pese a que la justicia europea dictó recientemente que era eurodiputado desde mayo y por lo tanto tenía inmunidad.Tampoco retiró las euroórdenes de detención contra Puigdemont y Comín.Sin embargo, el juez belga que examinaba sus extradiciones decidió suspenderlas cuando ambos entraron en el Parlamento Europeo, lo que ahora les permite moverse libremente por Europa, aunque con la precaución de no volver a España. - "Confío en la justicia escocesa" - Ponsatí confía en que también la justicia de Escocia, donde existe un importante movimiento independentista, sea sensible a su caso. "Son los jueces escoceses quienes deben decidir las implicaciones de mi estatus como eurodiputada", dice. Y asegura: "confío totalmente en la justicia de Escocia".Además, tras el Brexit la orden de detención europea podría perder su vigencia en el Reino Unido y tener que ser reemplazada por una orden internacional, abriendo un complejo proceso en que Ponsatí podría atribuir "motivaciones políticas" a la justicia española.Denuncia que "España no respeta el derecho europeo" y defiende que esto "tiene ciertamente un efecto en cómo los jueces de instancias externas ven el modo en que los jueces españoles gestionan el conflicto en Cataluña".Tras entregarse voluntariamente a la policía en noviembre, Ponsatí quedó en libertad bajo fianza hasta que se decida su caso. Su juicio de extradición deben comenzar el 11 de mayo pero el 5 de marzo está fijada una audiencia previa que podría decidir sobre su inmunidad.De momento, ya ha recaudado más de 166.000 libras (217.000 dólares, 197.000 euros) para costos judiciales mediante una microfinanciación en línea. - "La causa de la autodeterminación" - Espera "tomar posesión del escaño en el Parlamento Europeo en un par de semanas", pero no tiene intención de instalarse en Estrasburgo ni Bruselas "en el corto plazo, en los próximos meses", asegura."Primero tengo un caso en Edimburgo al que debo atender, tengo la intención de obedecer las órdenes de la justicia escocesa". Además, afirma tener "fuertes vínculos con Escocia", donde ya había trabajado de 2015 a 2017 dirigiendo la facultad de Economía de St Andrews y querer residir aquí.De momento está preparando su equipo de asistentes en la Eurocámara, donde quiere poner toda su energía en "defender la causa de la autodeterminación en Europa, que es una causa que requiere atención"."Los catalanes somos un caso, pero hay otros" y "como residente en Escocia (...) haré todo lo posible para defender también el caso de Escocia en la Unión Europea", asegura.Sin embargo, por petición de la justicia española, el Parlamento Europeo está analizando si levanta la inmunidad a Puigdemont y Comín, un procedimiento en que también entraría Ponsatí."Al final, es una cuestión de qué mayorías apoyan qué" en la Eurocámara, reconocer. Pero dice "esperar que el presidente del Parlamento Europeo defienda los derechos de la gente que votó por mí".acc/zm