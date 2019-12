Con declaraciones portavoz de Sadr, fuerzas de seguridad en Bagdad, partidarios de Sadr, presidente iraquí, ONU, condenas occidentales, testimonios ///Bagdad, 7 Dic 2019 (AFP) - Miles de iraquíes seguían movilizados el sábado contra el poder y su aliado iraní, pese a la muerte de 17 manifestantes a manos de un grupo armado en Bagdad, lo que hace temer una escalada de la violencia.Poco después de esta matanza el viernes por la noche, un dron lanzó al amanecer un mortero contra la casa del líder chiita Moqtada Sadr, un ataque que podría "desencadenar una guerra civil", advirtió su portavoz, Salah al Obeidi. Este último pidió al mismo tiempo "moderación" y dijo que estaba a la "espera de los resultados de la investigación" gubernamental.Moqtada Sadr, político versátil y exjefe de milicia que entregó oficialmente las armas pero conserva miles de combatientes, no se encontraba en su domicilio en el momento del ataque.El líder chiita fue el primero que había reclamado la salida del gobierno, que dimitió hace más de una semana, y envió a sus hombres a "proteger" a los manifestantes en Bagdad durante la noche.Pero pese a lo que ya se conoce como "la masacre de Senek", por el nombre del puente cercano a la plaza Tahrir en Bagdad donde ocurrió el ataque, los iraquíes acudieron en masa el sábado a este punto de la capital y a las plazas del sur del país para pedir la caída de todo el sistema.Simultáneamente, hubo un gran despliegue policial en el centro de Bagdad así como en varias ciudades del sur, constataron periodistas de la AFP.Aparte de los 17 muertos, 100 manifestantes fueron heridos por los hombres armados que atacaron un aparcamiento de varias plantas que ocupaban estos manifestantes desde hace semanas. Los disparos continuaron durante la noche en las calles adyacentes.El Estado iraquí ha asegurado que no puede identificar a los agresores ni detenerlos, en un país donde las facciones armadas proiraníes tienen cada vez mayor influencia y están en muchos casos integradas en las fuerzas de seguridad. - "Camino peligroso" - La matanza dejó al país conmocionado y suscitó las condenas unánimes de las cancillerías occidentales.El presidente iraquí Barham Saleh pidió a las fuerzas de seguridad "proteger a los manifestantes pacíficos" y "encontrar a los rebeldes y entregarlos a la justicia para que reciban las severas penas que merecen".Stephen Hickey, embajador británico en Bagdad, exhortó al gobierno a "proteger a los manifestantes y a adoptar medidas urgentes" para juzgar a los autores del ataque."Los actos de violencia liderados por bandas, que emergen de lealtades al exterior [...] podrían poner a Irak en un camino peligroso", advirtió la máxima representante de la ONU en Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert.En mitad de los disparos y del caos por la noche en Bagdad, miembros de las Brigadas de la Paz de Moqtada Sadr se desplegaron para "proteger" a los manifestantes, "pero sin armas", indicaron fuentes del movimiento.Poco después, "hacia las 03H00 de la madrugada, un dron lanzó un proyectil de mortero sobre la casa de Moqtada Sadr" en la ciudad santa chiita de Nayaf, al sur de Bagdad, indicó otra de estas fuentes, pero no provocó daños humanos ni materiales.Moqtada Sadr se encuentra actualmente en Irán, afirman varias fuentes, un país señalado por los manifestantes desde hace dos meses como el arquitecto del sistema político iraquí al que tildan de corrupto e incompetente.Este dignatario chiita mantiene una complicada relación con Teherán: si bien se le ha visto en público junto a dirigentes iraníes, aboga por la independencia política de Irak y sus partidarios exhiben eslóganes antiraníes junto a los demás manifestantes.El sábado, decenas de sus simpatizantes se dirigieron hacia su casa al canto de "¡Somos tus soldados!". - La policía "no hizo nada" - El viernes por la noche en Bagdad, las fuerzas de seguridad no intervinieron cuando se produjo el ataque de hombres armados, según testigos.Los disparos se encadenaron y los manifestantes lo único que pudieron hacer fue difundir las imágenes del caos por las redes sociales, en algunos casos en directo."Las fuerzas de seguridad estaban a un kilómetro de allí y no hicieron nada", denunció un médico en la plaza Tahrir."Los disparos contra los manifestantes eran intensos, fueron despiadados, no dejaron que la gente evacuara a los heridos, fue una matanza", insistió un manifestante.Fuentes policiales aseguran que tenían informaciones sobre el deseo de facciones armadas pro-Irán de atacar a los manifestantes.Para estos últimos, que ya han incendiado decenas de sedes de partidos y de facciones armadas, la "masacre de Senek" hace temer lo peor.En Nayaf fueron enterrados al mediodía varios de los manifestantes muertos en Bagdad.En total, unas 445 personas han fallecido violentamente desde el inicio de las protestas en Irak hace dos meses. Después de años intentando fortalecer su presencia en Irak, Irán se encuentra ahora en primera línea de las negociaciones políticas, pero también más expuesto que nunca a la ira de los manifestantes.