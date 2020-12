Uruguay: el intendente de Maldonado confía en que Lacalle Pou reabra las fronteras para turistas extranjeros en enero

El intendente de Maldonado, Enrique Antía

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, no oculta su esperanza que en pocas semanas más -cuando el Uruguay logre contener la pandemia de coronavirus- el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou acceda a implementar un plan que permita el ingreso de propietarios argentinos y de otras nacionalidades a inmuebles en el este uruguayo.

El plan fue instrumentado por el propio Antía de común acuerdo con el sector privado y con la participación de expertos médicos y de los servicios de seguridad. La propuesta consiste en permitir el ingreso de propietarios extranjeros de inmuebles mediante un estricto seguimiento de las autoridades y de cumplimiento de un protocolo sanitario.

La iniciativa fue elevada a comienzos de diciembre pasado al Gobierno uruguayo para su implementación antes del inicio de la presente temporada de verano. Sin embargo, los números de la pandemia en el Uruguay tuvieron un crecimiento exponencial en este mes y dejó a la propuesta de Antía a la espera de tiempos mejores.

El intendente tiene la esperanza de que esa iniciativa pueda ser aplicada en esta temporada de verano. Antía también es partidario de permitir el ingreso de todas aquellas personas que hayan sido inoculadas contra el coronavirus. El mandatario municipal ganó las elecciones de setiembre pasado y hace un mes accedió por tercera vez al cargo, constituyéndose en el único dirigente político en lograrlo.

El jefe comunal es considerado un experto en liderar tiempos complicados como ocurrió en diciembre de 2001 cuando la economía argentina saltó por los aires y provocó una gran devaluación de su moneda.

Veinte años después, Antía debe lidiar con la complicada situación sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus que obligó al presidente Lacalle Pou a clausurar el ingreso de ciudadanos desde el extranjero. La prohibición alcanza a los propios uruguayos. Infobae mantuvo en las últimas horas el siguiente diálogo con Antía.

-¿Cómo ve a la temporada?

-Preparados para encarar el próximo invierno porque la temporada será de la mitad para debajo de lo habitual. Un poquitito. Entre un cuarenta y un cuarenta y cinco por ciento de una temporada tradicional. Esto genera problemas de todo tipo para el invierno. Por eso hay que prepararse para la tormenta del invierno. Algo que habrá que asumir con mucha responsabilidad. Sin duda, faltan muchos extranjeros, muchos de los propietarios extranjeros aunque algunos llegaron más temprano y pudieron quedarse. Faltan los brasileños. Queda claro que con la gente de Montevideo no vamos a poder absorber toda la oferta que tenemos.

-¿Cómo se está trabajando por sector de actividad?

-La gastronomía trabaja relativamente bien. La hotelería para nada bien. De la misma forma está todo el área de turismo como las excursiones, eventos. Estos casos la mano está muy complicada porque no hay y no puede haber por razones estrictamente sanitarios.

-Es una temporada inédita. Sin antecedentes.

-Absolutamente inédita. No sé como fue la temporada del famoso “verano caliente” (cuando los tupamaros realizaron atentados en pleno verano). Puede ser parecida a esa.

-Usted lideró un equipo de trabajo que definió un plan que permitía el ingreso de propietarios extranjeros a Punta del Este. Incluso se lo presentó a Lacalle Pou

-Tengo la intuición de que una vez pasados los primeros quince días de enero, esa propuesta que Maldonado llevó adelante para permitir el ingreso controlado de los propietarios -debidamente hisopados y luego seguidos por un equipo local-sea aceptada. Es un planteo racional que nosotros presentamos cuando el gobierno nacional no tuvo más remedio que tomar decisiones muy fuertes para encarar un tema que se estaba escapando de las manos. Creo que eso es posible porque la temporada es larga. Me da la sensación que la temporada será entre un cuarenta y un cuarenta y cinco por ciento pero extendida en el tiempo. Incluso, creo que llegará hasta abril próximo. De hecho, en octubre y noviembre llegó muchísima gente en todos los fines de semana.

-¿Qué le dicen los argentinos que pudieron ingresar o que bien se quedaron desde el anterior verano en la zona?

-La gente está encantada. Y no solo aquellos que entraron en los últimos meses. Incluso, aquellos que lo agarró la pandemia en marzo pasado y tenían temor de pasar un invierno en la zona, todos me reconocen que encontraron otro lugar al que esperaban. Quedaron encantados con el invierno que pasaron acá. He recibido cientos de opiniones al respecto. Todos se mostraron sorprendidos por lo que se encontraron en Punta del Este. Pensaron que era peor. Sin embargo, ahora me dicen que la pasaron bárbaro. Hallaron un lugar ameno y amable para vivir en tranquilidad.

-¿Cómo visualiza el futuro inmediato?

-Con la vacuna vamos a tener otro Punta del Este. Nuestro departamento va a pegar un salto cuantitativo y cualitativo. Hay muchos proyectos de inversión que nunca se detuvo. Y tenemos muchísimos extranjeros, líderes en lo que hacen, que van a tomar a este lugar para llevar adelante muchos de sus propuestas.

-A usted le tocó liderar la crisis del 2001 cuando la economía argentina explotó. Entonces, el verano se presentaba –como ahora- muy complicado

-Como entonces, tenemos que cuidar todos los detalles de calidad de vida que nos caracteriza. Es la apuesta fuerte que tenemos en todos los ámbitos como la higiene, limpieza, seguridad, en la presentación de los espacios públicos. Son cosas que la gente valora mucho. Es algo que no podemos aflojar ni un minuto. Es algo que la gente resalta y reconoce. Es un distintivo del departamento de Maldonado. SI uno compara a nuestro departamento con otros encuentra estas diferencias a favor de Maldonado en materia de presentación, de ciudad jardín, de limpieza y de seguridad. En calidad de servicios con playas muy cuidadas. Son esas cosas que la gente que viajó por el mundo valora enormemente.

-De sus palabras se deduce que los servicios de la Intendencia se mantendrán como si ésta fuera una temporada tradicional llena de visitantes.

-De a poquito va a venir gente en la medida que vaya resolviendo sus problemas personales. Apostamos a que Punta del Este tenga un turismo de muchos meses del año. Por no decir todo el año. Hay propuestas culturales, artísticas, sociales que apuntan a eso y que la gente las va a ir descubriendo. Acá el gran tema que tenemos es la pandemia y el susto que todo el mundo tiene porque esto no se nos escape de las manos. Pasado esto –con la cercanía de la vacuna- el panorama será otro. No tengo dudas.

