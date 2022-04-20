أدت الفيضانات في شمال بوغوتا بسبب الأمطار الغزيرة إلى إصابة العديد من المركبات

لا يزال موسم الشتاء يؤثر على البلد بأكمله، ولا تزال حالات الطوارئ تسود في منطقة الأنديز والمحيط الهادئ. على الرغم من أن الكثيرين توقعوا توقف هذا التأثير المناخي، أشار معهد الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية والدراسات البيئية (Ideam) قبل أسبوعين إلى أنه خلال هذا الربع سيستمر هطول الأمطار وستكون هناك زيادة تدريجية في هطول الأمطار. بدأت آثار الموسم بالفعل في الظهور في عاصمة البلاد، حيث تم إنشاء الفيضانات في مناطق مختلفة تؤثر على الطرق الرئيسية وبعض البنى التحتية وحتى السيارات.

في 20 أبريل، في الصباح الباكر، تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة أثرت على بلدة أوساكين، في السباق السابع بين الشارعين 158 و 162، لأنه نتيجة هطول الأمطار، تم إنشاء بركة عملاقة في المنطقة، كما علق راديو RCN، حوالي 50 سم غادر نتيجة هطول الأمطار، تم إنشاء بركة عملاقة في المنطقة، وفقًا لراديو RCN، الذي غادر نتيجة الأضرار التي لحقت بسبع مركبات.

«كنت قادمًا إلى منزلي وعندما وصلت إلى النقطة التي رأيت كل هذه النقطة التي غمرتها المياه، لم يكن لدي خيار إلى أين أذهب، لذلك أرسلت نفسي لمحاولة المرور ولكن الماء كان دائمًا مرتفعًا ودخلت السيارة، حصلت على جميع المفروشات مبللة وأعتقد أن شيئًا ما في الجزء الكهربائي تالف لأنه تم إيقاف تشغيله» وقال أحد المتضررين لمحطة الإذاعة الكولومبية.

بالإضافة إلى التعليق على ما حدث، قال المواطن إن أسوأ شيء في الوضع هو أنه لم تحضر من قبل السلطات المقابلة من أجل إغلاق الطريق أو إخلاء المياه. ونتيجة لذلك، كان على المتضررين الخروج من سياراتهم ودفعهم لإخراجهم من المنطقة.

من ناحية أخرى، في مناطق أخرى من المدينة مثل فونتيبون وأنطونيو نارينيو ورافائيل أوريبي، كانت هناك مشاكل أخرى مثل الحوادث والانتقالات والأشجار المتساقطة والفيضانات الصغيرة. ومع ذلك، تم التحكم في كل شيء بسرعة ولم تكن هناك إصابات.

في الوقت الحالي، حذر إيدام من أن يوم الأربعاء في الصباح وبعد الظهر ستستمر الأمطار في بوغوتا وستظل درجة الحرارة عند 11 درجة مئوية. المنطقة التي ستركز أثقل الأمطار ستكون الشرق.

كما توقع المعهد يوم الثلاثاء أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة الظروف في المناطق: المحيط الهادئ والكاريبي والأنديز وأورينوكيا والأمازون، ستكون غائمة وفيرة مع هطول الأمطار التي ستكون أقوى خلال فترة ما بعد الظهر والليل وفي الصباح الباكر. قد يكون هذا مصحوبًا بنشاط كهربائي في أوقات الأمطار الغزيرة وعواصف البرد و/أو العواصف.

«جزئية إلى سماء غائمة في الغالب. من المرجح أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة خلال المساء والليالي والساعات الأولى، على مناطق واسعة من أنتيوكيا وسانتانديرس وبوياكا وكونديناماركا وكالداس وريسارالدا وكينديو وغرب وجنوب هويلا وتوليما. احتمال كبير للنشاط الكهربائي في أوقات الأمطار الغزيرة».

بسبب هطول الأمطار في الأيام الأخيرة، هناك احتمال حدوث انهيارات أرضية، لذلك يصدر المعهد تنبيهًا أحمر لـ 14 مقاطعة في كولومبيا، من بينها: أنتيوكيا، بوياكا، كونديناماركا، ميتا، نارينيو، توليما، من بين أمور أخرى.

وبالنسبة لتونيا، وشيباك، وفوكين، وغاتشانسيبا، وغواتشيتا، وغواتافيتا، ونيموكون، وسويسكا، وتوكانسيبا، وأوباتي، وأوكانيا، ونيفا، وبيتاليتو وغيرها من البلديات في بوياكا وكونديناماركا وهويلا ونورتي دي سانتاندير وتوليما، هناك تنبيهات برتقالية وصفراء لتهديد حرائق الغطاء النباتي. في La Guajira و Magdalena، يتم تصنيف الاحتمال على أنه مرتفع.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين أجهزة الإنذار للمستويات العالية لبعض المناطق الهيدروغرافية، والزيادات المفاجئة، والفيضان و/أو الفيضانات في حوض ريو غراندي، الذي لديه بلدية توربو في حالة تأهب أحمر. بالنسبة لنهر سان خوان وروافده، يوصى باهتمام خاص في بلديتي تشوكو وريسارالدا. أيضا في نهر ماغدالينا، هناك مناطق معرضة لخطر الفيضانات كما هو الحال في سانتاندر، معرضة لخطر الزيادات المفاجئة في بوياكا وسيزار. في الواقع، هذه الزيادات لديها بلديات مثل ميلغار وسيلفانيا معرضة لخطر الفيضانات والفيضانات على طول نهر سوماباز.





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