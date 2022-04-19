فيديو: «لن أذهب إلى شامان آخر»، استبعد لا سيغورا أنهم كانوا يمارسون السحر

عادت ناتاليا راميريز، المعروفة باسم لا سيغورا، إلى الظهور مرة أخرى على شبكاتها الاجتماعية بمظهر أفضل على الرغم من حقيقة أنها لا تزال تعاني من بعض الحالات الصحية بسبب تدخلها الأخير لاستخراج البوليمرات الحيوية التي كانت لديها في أردافها. ومع ذلك، فإن الأخبار ليست جيدة تمامًا لأن مولد المحتوى أخبر بالتفصيل ما كان يحدث لها لمدة سبعة أشهر، عندما بدأت تشعر بألم في ظهرها بعد يومين من التنظيف في منزلها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الآلام ظهرت بشكل متقطع من وقت لآخر بسبب طلقتين تلقيتهما في عمودها الفقري بسبب حساب مزعوم كانت في ذلك الوقت الشريك الرومانسي لصديقها السابق.

«... اتضح أن الألم لم يزول أبدًا لأنني أعاني من صدمة في النخاع الشوكي... لأنه اتضح أن العمود الفقري في ذلك الوقت اعتقد أنه ملتهب، ثم تم استبعاده لأنه على هذا النحو في التصوير بالرنين المغناطيسي اتضح أن عمودي الفقري على ما يرام»، قال لا سيغورا.

وفقًا له، خضع في ذلك الوقت لإجراءات لا حصر لها لمحاولة تقليل الألم والالتهاب المفترض الذي قدمه في عموده الفقري، ومع ذلك، لم يكن هناك شيء يعمل من أجله، لذلك بعد ثلاثة أشهر كانت أفكاره لا تزال تركز على الألم الناجم عن البوليمرات الحيوية التي كان لديه. حقنه في الأرداف.

«... فعلت الرنين الألوية ومن الواضح أن هناك هجرة كبيرة من البوليمرات الحيوية نحو العمود الفقري، لذلك قلنا 'juepucha' للعمل على لي، وأنها تأخذ هذا حماقة من لي...»، وأضاف vallecaucana لها 'InstStories '.

في بداية عام 2022، فوجئ أتباع المؤثر عندما خضعت لأول تدخل جراحي لها لاستخراج المادة الخطرة من جسدها، ولكن بعد مرور بعض الوقت كشفت أنها خضعت لعملية جراحية ثانية بسبب مضاعفات مع سابقتها وبضعة أشهر في وكشفت عملية الشفاء أنها خضعت لعملية جراحية ثانية بسبب مضاعفات مع الجراحة السابقة وبعد بضعة أشهر من عملية الشفاء كشفت أنها خضعت لعملية جراحية ثانية مخمورة مع دواء.

«... الاستلقاء على السرير لأنه ألم لا يمكن البقاء، كان لي مواعيد مع جراحي الأعصاب، وجراحة العظام، مع أخصائي الألم، أخصائي العمود الفقري، مع أكبر عدد ممكن من الأطباء والمتخصصين الذين يمكنك تخيلهم»، قال مولد المحتوى.

لكن الأغنية لم تنته عند هذا الحد، لأن أحد معارفها ألمح إلى احتمال أن المؤثر كان يقوم ببعض أعمال السحر، لذلك أكدت أنها تعرف الأشخاص الذين لديهم القلب للقيام بمثل هذه الأعمال المظلمة ضد الآخرين لإيذائهم.

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قال فاليكوكانا: «أنا أوبخ كل هذا باسم يسوع القوي»، موضحا أنه لن يحضر أي نوع من السحر الداكن أو الأبيض لأنه يعتبر أن الشخص الوحيد الذي لديه القدرة على شفاءه تمامًا هو الله أو العدالة الإلهية.

وذهبت قصته إلى تفصيل كيف كانت عملية التعافي من تدخلاته لاستخراج البوليمرات الحيوية والتسمم بالمخدرات وزيارته لجراح أعصاب جديد.

في هذه الاستشارة الجديدة، أخبر الأخصائي La Segura أن انزعاجه كان بسبب حالة تسمى «التهاب العجزي»، والتي تتكون من التهاب أحد المفاصل العجزية الحرقفية أو كليهما. لهذا السبب، فإن Vallecaucana في حيرة للغاية، لأنه في هذا الوقت لا يزال لا يفهم ما إذا كانت البوليمرات الحيوية هي التي تؤثر حقًا على صحتها أو التي أدت إلى مشاكل أخرى.

«... أرسلوني إلى طبيب العظام، بعد يومين فحص جميع نقاط الزناد، التصوير بالرنين المغناطيسي، لكنه لم يخبرني أنني مصاب بالتهاب العجزي الحرقفي، ولكن في ضوء ضعف العضلات في جسدي كله، لأنه لمدة تسع سنوات توقفت عن القيام بالعلاج، خلص إلى أنه كان تمزق في الرباط»، قال لا سيغورا.

في ضوء التشخيص الذي قدمه طبيب العظام، استدعاها مرة أخرى في اليوم التالي لإجراء انسداد في منطقة الجسم التي كانت متورطة؛ حضرت الموعد مع كل عدم تصديق القضية، مؤكدة أن عمليات أخرى مماثلة قد تم تنفيذها بالفعل، مع مفاجأة أن هذه المرة فقد عملت على تهدئة الألم الذي كان يعاني منذ أكثر من سبعة أشهر.

«... لقد ساعدني كثيرًا، وكان الألم غير قابل للحياة للغاية، وعلى الرغم من أنني في هذا الوقت لا أستطيع أن أفعل كل ما فعلته من قبل، إذا ساعدني في التحكم في الألم، أشعر بالألم ولكن التخدير»، خلص المؤثر.

إليك المحتوى الكامل لـ La Segura :

أخبرت المؤثرة بالتفصيل كل ما كان عليها أن تمر به في مشكلتها الصحية

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