«ليس كل شيء خطأ الخصوم»: طلب جون أكرمان من مورينا النقد الذاتي

سقطت هزيمة التحول الرابع (Q4) في مجلس النواب بسبب رفض الإصلاح الكهربائي في عمق حركة التجديد الوطنية (مورينا)، وهو الوضع الذي سلط الضوء على المشاجرات التي كانت تحدث بالفعل لعدة أشهر بين أعضائها.

كان جون أكرمان منتقدًا قويًا لأعمال هذه الحركة السياسية، على الرغم من كونه ناشدًا. أهمها هو ماريو ديلغادو كاريو، الزعيم الوطني لحزب الكرز، الذي شجبه علنًا في عدة مناسبات لاستخدامه هذه المنظمة لصالحه ودون الاستماع إلى القواعد الشعبية والمؤسسين.

قبل إنهاء التصويت في مجلس النواب، ألقى الكاتب باللوم على زعيم مورينيستا للهزيمة المحتملة، والتي تم الوفاء بها. الآن، بعد 24 ساعة، طلب النقد الذاتي داخل الحركة ليدرك أن الجناة ليسوا فقط المعارضين، ولكن أيضا أنفسهم.

«ليس كل خطأ الخصوم الخارجيين، خونة PRIANRDMC، وسائل الإعلام المباعة إلى الأوليغارشية أو الديمقراطيين المزيفين الذين يرأسون السلطات الانتخابية. كتب أكرمان في عموده في صحيفة لا جورنادا نحن مورنويين أيضا».

La derrota en la Reforma Eléctrica abrió más las rencillas dentro del movimiento (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

كانت إحدى النكسات الأولى هي إلغاء الانتداب، الذي، على الرغم من حصوله في النهاية على أكثر من 15 مليون صوت، لم يطلق على نفس عدد الأشخاص كما في عام 2018، عندما أشار أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، الأكاديمي UNAM، «كان في وضع أقل ملاءمة بكثير مما هو عليه اليوم».

وفي ذلك الوقت، تغلبت على العديد من العقبات، مثل أعضاء المجالس الانتخابية، وصحفيي «chayoteros»، وحزبًا صغيرًا حصل على 10٪ فقط من التمويل الانتخابي العام. الآن، في سيناريو مختلف تمامًا، مع معدل موافقة لا يقل عن 65 في المائة وفشل الحزب السياسي الأكثر حسماً في البلاد في جمع 20% من القوائم الانتخابية.

«كان من المفترض أن تكون استطلاعات الرأي قد تجاوزت لصالح الرئيس. لكن العكس تمامًا حدث. بدلاً من زيادة التصويت، تم تخفيضه بمقدار النصف. في عام 2018، دفع 30 مليون مواطن مقابل لوبيز أوبرادور، ولكن في عام 2022 15 مليون فقط»، قال أكرمان.

كان أمله في التحسن خلال التصويت على إصلاح الكهرباء مرتفعًا، حيث أشار إلى أنه خلال النصف الأول من ولاية ست سنوات، تمكن لوبيز أوبرادور من الموافقة على 18 إصلاحًا دستوريًا، وهي سلسلة تم كسرها يوم الأحد الماضي، 17 أبريل من قبل «مجموعة صغيرة من نواب PRIANRDMC الذين يخدمون عبر الحدود الوطنية الشركات».

Mario Delgado es para Ackerman el mayor responsable de la soledad de AMLO (Foto: Morena)

ومع ذلك، أشار أيضا إلى أن أعضاء الكتلة الحاكمة (مورينا وحلفاؤها) يجب أن يعترفوا بأنهم لن يكونوا في هذا الوضع لولا الأداء الضعيف في انتخابات يونيو الماضي، فقد أكثر من 50 مقعدا في مجلس النواب.

وقال إن اللوم على هذا الوضع ليس لوبيز أوبرادور، بل مشغليه السياسيين، الذين حملهم المسؤولية عن عدم قدرته على تحويل شعبية الرئيس إلى أصوات. وقال إن هذا «التخلي» عن تاباسكينيو أثاره ماريو ديلغادو و «ثقته المفرطة في جيوشهم المرتزقة»، الذين امتلكوا «الجنادب» السياسية بدلاً من قواعد الحركة.

بالنسبة لثروة مورينا، قال أكرمان إنه في الأشهر الأخيرة كانت هناك بيئة واسعة الانتشار بين «أكثر مورينويين أصالة» لإنقاذ الحركة. وقد لوحظ هذا النجاح بشكل كامل في مؤتمر مورينيستا الوطني، الذي وصفه بأنه «الفرصة الأخيرة لإحياء الحزب».

وقال المحلل: «سيعتمد مستقبل التحول الرابع على القدرة على النقد الذاتي والتعبئة الذاتية لتشدد مورنوي لصالح تصحيح المسار قبل فوات الأوان».

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