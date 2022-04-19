«لاس برافاس إف سي» قادم أخيرًا إلى HBO Max! تاريخ إصداره معروف بالفعل.

سيواجه روبرتو كاساس، أفضل لاعب كرة قدم في المكسيك، وفي العالم، أكبر تحد له: جعل بطل فريق لاس برافاس. (HBO ماكس)

كشفت HBO Max أنه سيتم إصدار 5 مايو المقبل حصريًا على المنصة، Las Bravas FC، إنتاجها المكسيكي الجديد. المسلسل من بطولة ماوريسيو أوخمان وإيران كاستيلو وآنا فاليريا بيسيريل وإسميرالدا سوتو. قصة يقاتل فيها فريق من لاعبي كرة القدم ضد كل الصعاب لتحقيق أهدافهم.

يلعب ماوريسيو أوخمان دور روبرتو كاساس، أفضل لاعب كرة قدم مكسيكي لعب في أوروبا على الإطلاق، ويخسر كل شيء بسبب الإصابة، وبالتالي يضطر للعودة إلى مسقط رأسه. يشعر بالهزيمة، يصبح على مضض مدرب نادي لاس برافاس لكرة القدم، فريق كرة القدم للسيدات المحلي، ويدربهم للفوز بأول بطولة لهم.

بمساعدة سيبا (ماوريسيو بارينتوس)، صديق طفولته العظيم، سيسعى روبرتو إلى تحقيق ما لا يمكن تصوره: تحويل هذه المجموعة من اللاعبين الهواة إلى لاعبي كرة قدم محترفين، بينما يحاولون التصالح مع ماضيهم. هل سيحصل عليها؟

سيواجه فريق Las Bravas منافسين أقوياء في الملعب. وخارجه، سيتعين عليهم التغلب على المحن الشخصية التي تحيط بهم، بينما في نفس الوقت يجب أن يواجهوا الصور النمطية التي تحملهم من خلال الاعتماد على بعضهم البعض. إنهم خمسة أصدقاء سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم.

يؤكد الخيال على قيمة العمل الجماعي ، وأحد مواضيعه الرئيسية هو الفداء، لإظهار أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك ليست الهروب من الماضي، ولكن مواجهته بشجاعة واستخدامه لتحسينه. في حد ذاته، ستكون كرة القدم في Las Bravas FC بمثابة استعارة لإخبار قصة قوية عن لم الشمل مع الجذور.

لاس برافاس، الجديد HBO ماكس الأصلي ماكس، نجوم ماوريسيو أوخمان، ماوريسيو بارينتوس، آنا جيمينا فيلانويفا، إيران كاستيلو، خوان كارلوس كولومبو وفريق موهوب من الممثلين الشباب مثل كيلا كابوتو، آنا فاليريا بيسيريل، إزميرالدا سوتو، باولا و كورون, و كاريام كاسترو, و جيري فيلاسكيز, و فرناندو كووتل, و آري ألباران. الأرجنتيني أرييل وينوغراد هو المخرج وshowrunner لهذه القصة.

المسلسل عبارة عن إنتاج مشترك بين WarnerMedia LatinAmerica و The Mediapro Studio. اكتشف أن الأحلام يمكن أن تتحقق. لا تفوت ذلك!

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