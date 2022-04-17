وجدوا دليلًا يمكن أن يساعد في العثور على يولاندا مارتينيز، وهي امرأة مفقودة لمدة أسبوعين في NL

اختفت يولاندا مارتينيز، وهي امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا وأم لطفل دون سن السادسة، في 31 مارس. وقد شوهدت آخر مرة في مستعمرة Constituyentes de Querétaro، في سان نيكولاس، نويفو ليون، منذ ذلك اليوم بحثت عائلتها عن علامات يمكن أن تشير إلى مكان وجودها.

وفقًا للبيانات التي قدمها الأب لوسائل الإعلام، فإن آخر شيء يعرفه عن ابنته هو أنه بقي ينام في منزل جدته، ثم خرج للبحث عن عمل.

وأشار الأب إلى أن أحد انطباعاته الأولى هو أن الشابة ذهبت لترك طلب عمل لشركة في منطقة سان نيكولاس وأبوداكا.

يمكن أن يكون للقضية دليل يمكن أن يساعد في تحديد موقعها: بدعم من الأقارب والمعارف والأشخاص الذين انضموا إلى البحث، حصلوا على فيديو من الكاميرات الأمنية في المنطقة التي اختفت فيها يولاندا، حيث شوهدت الشابة وهي تمشي في الشارع حوالي الساعة 11 صباحًا.

(Foto: Captura de pantalla/Facebook)

قال السيد مارتينيز: «لدي متابعة لساعات لأن هناك بعض مقاطع الفيديو عن المكان الذي تغادر فيه منزل جدتها، وجارة أعطانا المنشأة، وهناك طلقتان حيث تأتي إلى هناك».

يبحث والد يولاندا باستمرار عن ابنته بمفرده، ويذهب إلى الأماكن والطرق المحتملة على الطريق الذي قد تكون الفتاة المفقودة قد سلكته.

أصبحت نويفو ليون واحدة من الولايات التي يوجد بها أكبر عدد من النساء المفقودات في الأيام الأخيرة. في الأسابيع الأخيرة، تم الإبلاغ عن فقدان 22 امرأة.

كما أفادت السلطات أنه تم العثور على 10 منهم بالفعل بدون حياة، مما يشير إلى أنهم يواصلون البحث عن 12 امرأة أخرى.

بالنظر إلى التوقعات، أعلن حاكم الولاية، صموئيل غارسيا، في 14 أبريل أنه سيتم منح تمديد ميزانية بقيمة 50 مليون دولار من أجل منح المؤسسات قدرة أكبر على تحليل البحث وتنسيق جميع البروتوكول الموجود بالفعل في قانون لجنة البحث.

Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León

وفي الوقت نفسه، أضاف أن بروتوكول ألبا سيتم تنفيذه في مواجهة الموجة المتزايدة من حالات اختفاء النساء المسجلات في الكيان.

بدأت هذه الآلية للبحث الفوري عن النساء والفتيات المفقودات أو غير المكنات العمل في عام 2012 في سيوداد خواريز، تشيهواهوا.

وفي الوقت نفسه، تم إنشاء مجموعة خاصة للبحث عن جرائم قتل الإناث ورعايتها، والتي ستكون متاحة للجمهور ومكتب المدعي العام للعدل في نويفو ليون.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الربع الأول من عام 2022 وحده، تم إصدار ما لا يقل عن 18 تنبيهيًا لاختفاء الشباب في الكيان، وهي قائمة تشمل القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، تم تحديد 10 منهم على الأقل.

ومن آخر الحالات المسجلة قضية ديبانهي إسكوبار، التي لا تزال التحقيقات جارية فيها. حتى الآن، من المعروف أنه يوم الجمعة 8 أبريل، ذهب طالب القانون إلى كوينتا في بلدية إسكوبيدو، الواقعة بالقرب من PGR، مع اثنين من الأصدقاء، الذين عادوا إلى منازلهم وتركوا الشابة هناك.

وفقًا للأصدقاء الذين حضروا الحفلة مع الشابة، فقد غادروا الاجتماع أولاً وطلبوا سيارة أجرة مع «اتصال موثوق به» لديبانهي، وقال الاتصال يعمل على منصات السفر، لكن العمل الذي تم إنجازه كان خارج المنصة، مع كون السائق آخر شخص لديه اتصال معها.

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