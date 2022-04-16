جيمس رودريغيز، لا توجد رسالة وداع للمعبود الكولومبي فريدي رينكون

واحدة من الرسائل تكريما لفريدي رينكون التي غاب عنها أكثر هذه الأيام هي رسالة جيمس رودريغيز. أعربت الغالبية العظمى من لاعبي المنتخب الوطني الكولومبي عن تعازيهم عبر الشبكات الاجتماعية لعائلة اللاعب السابق، الذي توفي ليلة 13 أبريل 2022.

يشير البعض إلى أن صمت جيمس يرجع إلى العلاقة الصعبة التي أقامها مع المهاجم الأمريكي السابق من كالي، إنديبيندينتي سانتا في، ريال مدريد، من بين فرق أخرى. في عدة مناسبات، شهد فريدي يوزيبيو ضد هداف كأس العالم 2014 في البرازيل، الذي شكك فيه والانضباط والالتزام تجاه المنتخب الوطني.

أحد أولئك الذين خرجوا لإخماد الجدل بعد وفاته كان هاملتون ريكارد الذي قال إن الأمر لم يكن أبدًا عن وجود رينكون لأي شيء ضد جيمس، كما ادعى البعض، ولكن عن انتقاد شخص يعرف كيفية ارتداء قميص فريق كولومبيا:

شخص آخر تحدث عن العلاقة السيئة المزعومة كان أحد نجل «عملاق بوينافينتورا»، سيباستيان رينكون. كما علق لاعب كرة القدم على أنه على الرغم من أن البعض رأى التصريحات على أنها بيان للمشاكل، إلا أن فريدي قال ببساطة ما كان يعتقد دون «مكياج» له:

بالإضافة إلى ذلك، أكد أن والده لم يرغب أبدًا في إتلاف اسم شخص ما، ولكن لجعل قميص فريق كولومبيا محترمًا، «كانت الأغنية مع جيمس رودريغيز شيئًا من التفسير، ولم يرغب أبدًا في إتلاف اسمه، ولا اسم أي شخص. رأى أشياء لم تسر ولم يعجبه، ولكن أبدا بنية التقليل من شأن شخص ما».

في الوقت الحالي، أعرب راداميل فالكاو وديفيد أوسبينا وخوان غييرمو كوادرادو وحتى مهاجم آينتراخت فرانكفورث رافائيل سانتوس بوري على الشبكات الاجتماعية حزنهم لمؤلف هدف كولومبيا لألمانيا في كأس العالم في إيطاليا 90، مما يعني التعادل وفي النهاية، التأهل لجولة 16 من أهم مسابقة كرة القدم في العالم.

تعرض لاعب كرة القدم في بوينس آيرس فريدي رينكون، أحد نجوم الجيل الذهبي لكرة القدم الوطنية، لحادث مروري في الساعات الأولى من يوم الاثنين 11 أبريل في كالي. تم حجز تكهناته، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة في عيادة إمباناكو، حيث انتظر العديد من عائلته وأصدقائه وأتباعه بإيمان لشفائه.

وقع الحادث في الساعة 4:11 صباحًا يوم الاثنين الماضي بالقرب من قطاع حديقة El Perro. هناك، على ما يبدو، الشخص الذي كان يقود الشاحنة التي كان يركب فيها لاعب كرة القدم السابق ركض ضوءًا أحمر، انتهى بحادث تحطم ضخم في حافلة من نظام النقل الجماعي MÍO.

حدث التأثير على وجه التحديد على الجانب الذي كان فيه فريدي رينكون، أي على جانب السائق المساعد.

ونتيجة لهذا الحادث المروري، عانى الرياضي السابق من إصابات خطيرة، بما في ذلك الصدمة القلبية الدماغية الشديدة. على الرغم من الجهود الطبية لإنقاذ حياة معبود من المنتخب الوطني الكولومبي، في 13 أبريل، أبلغ المركز الطبي الذي كان محتجزًا فيه عن وفاة لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 55 عامًا.

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