«بن هور»، «شغف المسيح» والمزيد من كلاسيكيات عيد الفصح للاستمتاع على البث

«شغف المسيح» يعيد خلق شغف يسوع الذي روى في الأناجيل. (أيكون للإنتاج)

لن يكتمل الأسبوع المقدس بدون ماراثون خاص به من الأفلام التي جلبت إلى الشاشة الكبيرة أعظم قصص الكاثوليك. الدين الذي تم تعيينه في زمن الإمبراطورية الرومانية. من بين هور الكلاسيكية التي لا تُنسى إلى مؤامرة صارخة شغف المسيح من إخراج ميل جيبسون ، تحقق من قائمة العناوين هذه التي يمكنك مشاهدتها من خلال المنصات الرقمية.

لا باسيون دي كريستو

كان الممثل والمخرج ميل جيبسون وراء هذا الفيلم الدرامي المسيحي الذي صدر في عام 2004. بطولة جيم كافيزيل في دور يسوع الناصري ومايا مورجنسترن في دور مريم العذراء, يصور إنتاج الفيلم شغف يسوع, وفقًا للأناجيل الكنسية. تنقسم المؤامرة إلى صلاة وعذاب في حديقة الزيتون، وتلويث يسوع، وتويج الأشواك، ويسوع يحمل الصليب إلى الجلجلة، وصلب وموت يسوع، وأخيرا قيامة يسوع في اليوم الثالث من موته. متاح على Star+.

بن هور

لقد مر أكثر من نصف قرن ويستمر التلفزيون في بث هذا الفيلم في برامجه الخاصة هذه الأيام. الآن، يمكن أيضًا الاستمتاع بالقصة من بطولة تشارلتون هيستون في أي وقت عبر البث: «يعيش يهوذا بن هور (تشارلتون هيستون)، وهو عضو من النبلاء اليهود الذين يعيشون في القدس، حياة دينية وسلمية. في أحد الأيام، يعارض الاحتلال الاستبدادي لليهودا من قبل روما». يمكن رؤيته في كتالوج HBO Max.

إسبارتاكو

استنادًا إلى أحداث 73 قبل الميلاد، يمنح كيرك دوغلاس الحياة للعبد الذي تحول إلى مصارع أصبح رمزًا للتمرد ضد الإمبراطورية الرومانية. فيلم عام 1960 من إخراج ستانلي كوبريك واستند إلى رواية تحمل نفس الاسم كتبها هوارد فاست. بالإضافة إلى بطل الرواية، قام أيضًا نجوم السينما الأمريكية الكلاسيكية الأخرى مثل لورانس أوليفييه وجان سيمونز وجون جافين وتشارلز لاوتون وبيتر أوستينوف وهربرت لوم وودي سترود وتوني كورتيس أيضًا. للاستمتاع على HBO Max.

لا فيدا دي بريان

في عام 1979، أصدرت مجموعة الكوميديا الإنجليزية المعروفة باسم مونتي بايثون اقتراحها السينمائي الثالث، الذي يحكي قصة يهودي ولد في نفس يوم يسوع، وخلال أيام بلوغه، مرتبك به في مناسبات متعددة. أصبح هذا الهجاء أحد أنجح العناوين في عصره بسبب المشاهد الكوميدية والمحاكاة الساخرة، بالإضافة إلى الأغاني الأصلية التي أسعدت الجمهور. على Netflix.

الوصايا العشر

تشارلتون هيستون، يول برينر، آن باكستر، إدوارد جي روبنسون، إيفون دي كارلو، ديبرا باجيت والمزيد من الممثلين من العصر الذهبي للسينما الأمريكية نجمة في هذا الفيلم الديني الذي يعيد إنشاء مقطع من الخروج في الكتاب المقدس. وفقًا للتاريخ، كان من الممكن أن يكتبها موسى، الأمير المصري الذي يحرر شعبه من الاستعباد ويتلقى لاحقًا الوصايا العشر من الله. يقول الملخص الرسمي: «حياة موسى، التي تم تكريمها من قبل بيت فرعون، الذي أدار ظهره لحياة امتياز ليقود شعبه إلى الحرية». إنه متاح للمشاهدة على Prime Video.

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