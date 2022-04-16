عايدة مارتينيز لأتباعه على «وحش تشيكلايو»: «أود أن أطلب عقوبة الإعدام»

تشعر بيرو بأكملها بالغضب بعد قضية خوان أنطونيو إنريكيز غارسيا، المعروف باسم «Chiclayo» وحش، الذي اختطف طفلا دون سن الثالثة للاعتداء الجنسي عليها. وطالبت عارضة الأزياء عايدة مارتينيز، عند علمها بهذه الحقيقة، بمعاقبة الموضوع بعقوبة الإعدام.

من خلال حسابها على Instagram، علقت العارضة على هذه القضية وأشارت إلى أنه إذا كان لديها عدالة بين يديها، فإنها لن تحبس هذا الرجل مدى الحياة، ولكنها ستحكم عليه على الفور بالإعدام.

«الأمهات، الآباء، الأطفال، الأشقاء، العائلات بأكملها، مجتمعات بأكملها، نحن في هذا معًا. واذا سألوني ماذا ستفعل لو كنت قاضيا في هذه القضية، فسأسأل، وليس السجن مدى الحياة، سأطلب عقوبة الاعدام ».

وبالمثل، أوضحت فتاة الواقع السابقة أنها لن تطعم «وحش تشيكلايو» مجانًا طوال حياتها وما لم يخرج إقامتها في سجن في بيرو من الضرائب.

« تناول الطعام مجانا في السجن لبقية حياته. وحتى أكثر من ذلك حول ضرائبنا »، قالت عايدة مارتينيز بشكل مزعج للغاية على حسابها في Instagram، حيث قدمت دعمها غير المشروط لوالدي القاصر.

من ناحية أخرى، أوضحت العارضة أنها لا تهتم بحقوق الإنسان في الوقت الحالي، لأنها تؤكد أن معتدي الطفل يجب أن يموت وأنها لا تخشى أن تقول ذلك على شبكاتها الاجتماعية.

« هذا النوع من الوحوش لا يمكن أن يكون في المجتمع بعد الآن. أنا لست مهتما بحقوق الإنسان الآن، أتمنى لهذا الرجل الموت وأقول ذلك دون فرم لساني ».

بالنسبة للنموذج، لا ينبغي أن يحكم خوان أنطونيو إنريكيز غارسيا، «وحش تشيكلايو»، بالسجن مدى الحياة، ولكن عقوبة الإعدام.

كما طلبت ميليسا باريديس عقوبة الإعدام

كانت ميليسا باريديس فنانة أخرى تحدثت ضد «وحش تشيكلايو» وطلبت من جميع البيروفيين الانضمام معًا للمطالبة بعقوبة الإعدام، لأنه كما نعلم، لا يُسمح بهذا الحكم في بيرو لأنه تم توقيعه على ميثاق سان خوسيه.

«كأم، كأخت، كامرأة، أرفض رفضا قاطعا هذه الأعمال المثيرة للاشمئزاز، الفاحشة، الفاسدة، المثيرة للاشمئزاز. وأنا لا أسأل فقط، لكنني أطالب، مثل العديد من الأمهات والنساء، بأن هذا العمل المثير للاشمئزاز لا يمر دون عقاب»، وكتب على شبكاته الاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا المجتمع إلى تحقيق إضفاء الشرعية على عقوبة الإعدام. واختتم قائلاً: « دعونا نرى ما إذا كنا غاضبين حقًا من الأشياء التي تستحق العناء حقًا ونجتمع جميعًا لنجعلها تستحق عقوبة الإعدام أو الإخصاء الجسدي وعدم الاتصال بهذا المعتدي على فتاة لا تزيد أعمارها عن ثلاث سنوات ».

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