غوادالاخارا: سيكون هناك قطع للمياه من 14 إلى 19 أبريل في منطقة العاصمة

في منطقة غوادالاخارا الكبرى (AMG) سيكون هناك خفض في إمدادات مياه الشرب ابتداء من يوم الخميس 14 أبريل وحتى الثلاثاء المقبل، 19 كجزء من «عملية الأسبوع المقدس 2022″.

تم الإبلاغ عن ذلك من قبل النظام البلدي لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي (Siapa)، والذي أعلن فيه من خلال بيان أنه سيتم توفير الصيانة لنظام الإمداد Chapala-Gualajara ومعظم التركيبات الهيدروليكية داخل AMG.

في حين أنه لن يكون هناك قطع كامل، سيتم تنفيذ خدمات مياه الشرب بشكل متقطع خلال خمسة أيام من العمل. البلديات التي ستتأثر هي غوادالاخارا، زابوبان، سان بيدرو تلاكيباك، تونالا، إل سالتو وخواناكاتلان. ومع ذلك، لم يتم تحديد المستعمرات التي سيكون لها قطع في إمداداتها.

بينما سيتم تنفيذ أعمال الصيانة يومي 14 و 15 أبريل، سيتم استخدام بقية الأيام لاستعادة مستويات الخزانات وخطوط الإمداد تدريجياً. كما حذروا من أنه في حالة نقص المياه في الأيام التالية، «قد تكون حالات محددة للغاية ناتجة عن مآخذ منزلية متجهم الوجه»، كما قالوا.

La inversión para estos trabajos de mantenimiento es de 8.7 millones de pesos (Foto: Twitter@siapagdl)

وفي الوقت نفسه، ذكر المدير العام، كارلوس إنريكي توريس لوغو، أنه ابتداء من الساعة 00:01 من يوم الخميس، ستبدأ هذه المهام، والتي من المقرر تنفيذها في 34 نقطة استراتيجية من AMG، من أجل استبدال المعدات التالفة أو القديمة.

وبالمثل، تم تفصيل أنه من بين أهم النقاط التي ستنفذ فيها أعمال صيانة المعدات وتجديدها هي مصنع تشابالا؛ ومحطتا معالجة المياه ميرافال ولاس هويرتاس؛ وضخ 1 و 2 من النظام القديم وRepumping الشرق الأوسط.

وذكرت سيابا أنه سيكون لديها أكثر من 560 عاملا سيتم وضعهم في 135 وحدة تشغيل لتنسيق تنظيف وغسل صهاريج التخزين، واستبدال وإصلاح في شبكات التوزيع، فضلا عن تحقيق التقاطعات الاستراتيجية والصمامات.

يبلغ الاستثمار في هذه الأعمال 8.7 مليون بيزو، وخلال وقت العمل، ستقدم Siapa خدمة أنابيب مجانية للمستعمرات التي تعاني من نقص في المعروض، مع إعطاء الأولوية والاهتمام الخاص للمستشفيات والمصحات والمؤسسات الصحية.

El Siapa ofrecerá servicio gratuito de pipas de agua potable para las colonias que resulten afectadas (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

لذلك، دعت سلطات خاليسكو السكان إلى تخزين المياه، قدر الإمكان، وإعادة استخدامها لاستخدامات أخرى، وكذلك للتحقق من المرافق لمنع التسرب، والاستحمام القصير وعدم غسل السيارة بخرطوم. إذا كان الأنبوب مطلوبًا، فقد تم تزويد الرقم التالي من SiaPatel بـ 20 سطرًا مفتوحًا: 33-3668-2482.

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية مارس، عقد حاكم غوادالاخارا، إنريكي ألفارو، اجتماعًا مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لمناقشة قضايا التنقل وإمدادات المياه في الكيان، والتي تم من خلالها التوصل إلى اتفاق بقيمة 10 مليارات بيزو.

«لقد سارت الأمور بشكل جيد للغاية بالنسبة لنا. لحسن الحظ، تم الاتفاق بالفعل على المشاريع الأكثر إلحاحًا لحل مشكلة إمدادات المياه في غوادالاخارا ومشروع الخط 4 «، علق الحاكم لفترة وجيزة بعد مغادرته القصر الوطني.

وكجزء من مشاريع المياه، علق ألفارو بأن عمليات تقديم العطاءات للقسم الأول من قناة إل سالتو كالديرون ستبدأ، باستثمار 6 مليارات بيزو، مما سيساعد على توفير متر مكعب آخر في الثانية لمدينة غوادالاخارا.

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