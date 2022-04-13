يوم القبلة العالمي: كم من الوقت استمرت أطول قبلة في التاريخ

11/12/1945 En el Día Internacional del Beso analizamos cómo ha cambiado este gesto tan natural con la pandemia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD HULTON ARCHIVE

هذا الأربعاء، 13 أبريل، يتم الاحتفال باليوم العالمي للقبلة. يقام هذا الاحتفال تكريما لأطول قبلة تم تسجيلها على الإطلاق، والتي جرت في تايلاند، للاحتفال بعيد الحب.

أطول قبلة في العالم كانت نتيجة مسابقة عقدت في تايلاند، حيث في عام 2011 سجل زوجان من تلك الجنسية رقما قياسيا عالميا مع أطول قبلة، والتي استمرت 46 ساعة و 24 دقيقة و 9 ثوان.

في وقت لاحق، في عام 2013، حطم نفس الزوجين نفس الرقم القياسي من خلال تقبيل بعضهما البعض، دون الإقلاع لمدة ثانية، لمدة 58 ساعة 35 دقيقة و 58 ثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى هذا الاحتفال إلى أن يكون تذكيرًا بأهمية التقبيل في العلاقات الإنسانية.

Existen varias teorías relacionadas con el origen del beso. (Gettyimages)

هناك العديد من النظريات المتعلقة بأصل القبلة. تشير التقديرات إلى أن كل شيء بدأ نتيجة الرضاعة الطبيعية، أو ربما إلى الوراء، عندما سار البشر في العالم واضطروا إلى إطعام صغارهم من خلال أفواههم.

ومع ذلك, أقدم بقايا القبلة تأتي من الشرق, على وجه التحديد من منطقة الهند, حيث تم العثور على شخصيات منالكائنات المنحوتة في الحجر داخل بعض المعابد, أداء هذه الممارسة. وبالمثل، في كتاب كاماسوترا الشهير، الذي كتب حوالي القرن الثالث بعد المسيح، يمكنك العثور على مراجع تشير إلى القبلة.

لا يمكن اعتبار التقبيل مجرد فعل جنسي بسيط، لأن هذه الممارسة القديمة يمكن اعتبارها تمرينًا ممتازًا يساعد على حرق السعرات الحرارية وتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى إنشاء روابط وروابط عاطفية بين الناس.

قوتها عالية لدرجة أنه، وفقًا لبعض الدراسات التي أجراها متخصصون في هذا المجال، يمكن مقارنة التقبيل بعقار طبيعي، لأنه يسبب في الأفراد زيادة في الأوكسيتوسين، الهرمون المسؤول عن توليد التغيرات الجسدية والعصبية مثل المتعة والوقوع في الحب وكل ما يتعلق بالمودة.

El beso puede verse como un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías. (Gettyimages)

بالنسبة للأشخاص الذين عادة ما يقبلون، يمكن أن يعني هذا وجود حياة أطول وأكثر سعادة، لأنه يتمتع بقوة علاجية ونفسية. بمعنى آخر، يمكن أن تمثل القبلة عملاً محددًا للنجاح أو الفشل بين العشاق.

على المستوى الثقافي، انتشرت القبلة من الهند بسرعة في جميع أنحاء القارة الأوروبية، خلال فترة الإسكندر الأكبر.

وفقًا لرواية هوميروس عن The Odyssey، فقد رويت القبلة في مقاطع له، لكن القصة لا تتوقف عند هذا الحد، لأنه في الكتاب المقدس يُشار إلى القبلة على أنها حدث رمزي، عندما يقبل يهوذا يسوع ويختم مصيره معه.

في بلاد فارس القديمة، كان من الشائع جدًا رؤية الرجال يقبلون، بينما بالنسبة إلى الكلت، كان هذا الفعل، إلى حد ما، طبيًا. في العصور الوسطى، كان تقبيل عذراء يعتبر نجس.

A partir del Romanticismo, hubo un cambio de paradigma respecto al beso.

منذ الثورة الصناعية، كان يُنظر إلى العرف على أنه فعل طبيعي حدث بين الأشخاص الذين يترابطون بشكل فعال، ولكن لا يمكن تنفيذ ذلك إلا في العلاقة الحميمة المطلقة، وإلا فقد خضع للرقابة من قبل المجتمع.

من الرومانسية، كان هناك تحول نموذجي فيما يتعلق بالتقبيل. يتمتع الناس بحرية أكبر للتعبير عن مشاعرهم، مما أدى إلى ثورة جنسية حقيقية أصبحت طبيعية حتى الآن، بفضل التحديث.

اليوم هي ممارسة شائعة وعالمية إلى حد ما تستخدم لإظهار الروابط العاطفية، مثل العاطفة والصداقة والمودة والحب بين البشر.

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