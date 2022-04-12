شروط يوفنتوس لتجديد عقد خوان غييرمو كوادرادو

Soccer Football - Serie A - Juventus v Spezia - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 6, 2022 Juventus' Juan Cuadrado looks dejected after missing a chance to score REUTERS/Massimo Pinca

على مر السنين، أصبح خوان غييرمو كوادرادو أحد شخصيات يوفنتوس في كرة القدم الإيطالية. أنهى لاعب كرة القدم الكولومبي 262 مباراة مع «فيكيا سيجنورا» في نهاية الأسبوع الماضي، بدءًا من الفوز بعيدًا أمام كالياري في موعد دوري الدرجة الثانية والثلاثين.

اللاعب من Necoclí، Antioquia، هو أحد المفضلين للمدرب، ماسيميليانو أليغري، وهذا يتضح من الإحصائيات. حتى الآن هذا الموسم، لعب كوادرادو 40 مباراة، 30 منها في الدوري الإيطالي، وسبعة في دوري أبطال أوروبا وثلاثة في الكأس المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يتراكم خمسة أهداف وخمسة تمريرات مساعدة.

ومع ذلك، فإن إحدى القضايا التي لم يتم حلها بعد هي تجديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو 2022. حاول اللاعب الكولومبي ويوفنتوس التوصل إلى اتفاق منذ أكتوبر الماضي، ولكن لا تزال هناك بعض الاختلافات التي حالت دون إغلاق المفاوضات.

وفقًا للصحفي الكولومبي، فيليبي سييرا، كان لدى كلا الطرفين بالفعل «اتفاق شفهي» لعدة أشهر، لكن كوادرادو لم يقبل الشروط التي يقدمها له يوفنتوس اليوم: سنتان أخريان من العقد (مع خيار تمديده إلى ثلاثة) وراتب تخفيض. ومع ذلك، فإن ادعاءات اللاعب «كافيتيرو» ستكون قادرة على الاحتفاظ بنفس الراتب كما هو الحال اليوم للموسمين المقبلين.

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نشرت La Gazzetta dello Sport مؤخرًا أن النادي الإيطالي يدرك أن كوادرادو سيكون عمره 34 عامًا، لذا فإن سياسته تهدف إلى تخفيض الراتب مقابل تقديم المزيد من الوقت المرتبط بالمؤسسة. وفقًا لوسائل الإعلام، يتلقى المدافع عن «Tricolor» حوالي خمسة ملايين يورو في الموسم، والهدف هو أن يوافق على تقليله بمقدار النصف:

«ينص العقد على وشك الانتهاء على خيار تجديد لنفس المبلغ لموسم واحد، لأن هدف الإدارة هو تقليل الراتب. الحل الأكثر ترجيحًا هو اقتراح هبوطي لمدة عامين مع خيار للثالث عند 2.5 مليون. عرض يمكن أن يقبله الكولومبي، ولكن لم يتم تقديمه بالفعل بعد «، نشرت الصحيفة الإيطالية.

على الرغم من حقيقة أن أخبار تجديدها قد انتشرت أكثر من المتوقع، يبدو أن كوادرادو ينوي البقاء في يوفنتوس. وقد تجلى ذلك في التصريحات التي أدلى بها اللاعب نفسه في 11 مارس إلى DAZN. «أنا هادئ للغاية، النادي وبيئتي يتحدثان عن ذلك. لا يتغير بالنسبة لي للقيام بذلك الآن أو في حين. اشعر بشعور جيد جدا هنا فى تورينو و «جوف» هى عائلتى».

Fútbol - Serie A - Juventus Vs. Inter Milan. 3 de abril de 2022. Ivan Perisic, del Inter de Milán, en acción con Juan Cuadrado, de Juventus. Foto: REUTERS/Massimo Pinca REUTERS

دوري BetPlay, دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي, كأس ليبرتادوريس وكأس سودامريكانا, من بين أمور أخرى, هي بعض المسابقات التي لها مواعيد مباريات مجدولة طوال عيد الفصح.

الثلاثاء 12 أبريل:

2:00 مساءً - بايرن ميونيخ - فياريال | دوري أبطال أوروبا

2:00 مساءً - ريال مدريد - تشيلسي | دوري أبطال أوروبا

5:15 مساءً - بوكا جونيورز (فابرا وكامبوزانو) - جاهز دائمًا

الأربعاء 13 أبريل:

2:00 مساءً - أتلتيكو دي مدريد - مانشستر سيتي | دوري أبطال أوروبا

2:00 مساءً - ليفربول (لويس دياز) - بنفيكا | دوري أبطال أوروبا

7:00 مساءً - كورنثوس - ديبورتيفو كالي | كوبا ليبرتادوريس

7:00 مساءً - ريفر بلايت (خوان فرناندو كوينتيرو) - فورتاليزا | كوبا ليبرتادوريس

7:30 مساءً - جونيور - فلومينينسي | كوبا سودامريكانا

9:00 مساءً - إندبندنينتي ديل فالي - ديبورتيس توليما | كوبا ليبرتادوريس

الخميس 14 أبريل:

11:45 صباحًا - أتالانتا - لايبزيغ | الدوري الأوروبي

2:00 مساءً - برشلونة - فرانكفورت (رافائيل سانتوس بوري) | Europa League

2:00 مساءً - ليون - وست هام | الدوري الأوروبي

2:00 مساءً - رينجرز - براغا | الدوري الأوروبي

7:30 مساءً - ميديلين - 9 أكتوبر | كوبا سودامريكانا

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