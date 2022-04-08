تفرض عقوبات أمريكية على شركة روسية تنتج 30٪ من الماس العالمي

(بلومبرغ) — مددت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على شركة منجم الماس الروسية Alrosa PJSC، مما قد يقطع حوالي 30٪ من إمدادات العالم من الأحجار الخام.

يجب على عملاء Alrosa، وكذلك نظرائهم الآخرين، إيقاف جميع الصفقات مع شركة التعدين الروسية التي تسيطر عليها الدولة بحلول 7 مايو، وفقًا لترخيص صادر عن المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية. رفضت ألروسا التعليق.

تنتج Alrosa تقريبًا نفس الكمية من الأحجار الكريمة مثل De Beers, شركة الماس الشهيرة التي احتكرت حتى بداية هذا القرن. تتنافس روسيا مع بوتسوانا كأكبر منتج للماس في العالم، في حين أن الولايات المتحدة هي السوق الأكثر أهمية في هذه الصناعة، حيث تمثل حوالي نصف جميع المبيعات.

تزيد القيود الأمريكية من الضغط على ألروسا، حيث يهدد خطر العقوبات المتقاطعة بردع المشترين عن مناطق أخرى. سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على شركة التعدين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. الأسواق الرئيسية في ألروسا، التي توظف حوالي 32،000 شخص، هي الولايات المتحدة وآسيا، بما في ذلك الهند.

في الشهر الماضي، قال تجار المجوهرات في الولايات المتحدة تيفاني وشركاه و Signet Jewelers Ltd. إنهم سيتوقفون عن شراء الماس الجديد المستخرج في روسيا مع زيادة الضغط على الشركات لإزالة منتجات البلاد من سلاسل التوريد الخاصة بها.

الملاحظة الأصلية:

العقوبات الأمريكية عامل منجم روسي ينتج 30٪ من الماس في العالم

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