فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة روسية لبناء السفن وأكبر منتج للماس في العالم

FILE PHOTO: A piece of diamond-bearing kimberlite on display in Yellowknife, Northwest Territories in Canada September 26, 2015. REUTERS/Susan Taylor/File Photo

أصدرت الولايات المتحدة عقوبات يوم الخميس ضد أكبر منتج للماس في العالم, ألروسا, وشركة بناء السفن, إصلاح وصيانة شركة United Shipbuilding Corporation (USC) ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

«هذه الإجراءات، التي اتخذت مع وزارة الخارجية وبالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، تعكس جهودنا المستمرة لتقييد وصول الكرملين إلى الأصول والموارد وقطاعات الاقتصاد التي تعتبر ضرورية لتوريد وتمويل وحشية بوتين»، قال نائب وزير الخزانة الإرهاب والذكاء المالي، بريان نيلسون.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إلى أن شركة Alrosa، وهي شركة مسؤولة عن 90 في المائة من طاقة تعدين الماس الروسية، تمت الموافقة عليها أيضًا من قبل كندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وجزر البهاما.

«USC مسؤولة عن بناء جميع السفن الحربية تقريبًا في روسيا، وكذلك تلك التي تم بناؤها للعملاء الأجانب. جنبا إلى جنب مع إعادة تعيين USC، عينت وزارة الخارجية 28 شركة تابعة وثمانية أعضاء مجلس إدارة»، وقال فيما يتعلق بشركة بناء السفن.

El Departamento del Tesoro norteamericano anunció medidas contra empresas rusas en respuesta a la invasión a Ucrania REUTERS

وبسبب هذه العقوبات ضد هؤلاء الأعضاء الثمانية في USC، فإن ممتلكاتهم ومصالحهم في الولايات المتحدة «محظورة». وأضافت وزارة الخزانة «بالإضافة إلى ذلك، فإن أي كيان يملكه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص محظور أو أكثر يتم حظره أيضًا».

جزار مايوبول

أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الخميس فرض عقوبات مالية وحظر السفر ضد العقيد في الجيش الروسي ميخائيل ميزنتسيف الملقب بـ «جزار ماريوبول» بالإضافة إلى 64 روسيًا آخرين واثنين من الأوكرانيين لغزو روسيا لأوكرانيا.

بالإضافة إلى Mizintsev، المسؤول عن قصف مسرح مليء بالمدنيين في مدينة ماريوبول، فإن التدابير تؤثر على نائب رئيس الوزراء، ديمتري غريغورينكو، ورئيس التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، من بين كبار المسؤولين الآخرين، يشير إلى وزارة الخارجية الأسترالية.

وتشمل القائمة أيضا غالينا دانيلتشينكو، التي «وضعت» من قبل روسيا «عمدة» لمدينة ميليتوبول الأوكرانية، وكذلك المشرع الأوكراني أوليغ فولوشين، الذي، وفقا للبيان الأسترالي، يعمل مع روسيا لتقويض حكومة كييف.

وتأتي الجولة الجديدة من العقوبات بعد ظهور أدلة على جرائم حرب محتملة من مذابح المدنيين المنسوبة إلى القوات الروسية في بلدة بوشا الأوكرانية والقرى الأخرى المحيطة بكييف.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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