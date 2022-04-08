قصة هواسي ويستاي، الكندور التي ستعود إلى الحياة البرية

قبل أكثر من عام بقليل، وصل اثنان من الكندور التي نشأت تحت رعاية الإنسان في قرطبة ولا ريوخا إلى مركز إنقاذ مؤسسة تيمايكين في إسكوبار، على استعداد لإكمال دورة التعلم والتحرك نحو عودتهم إلى الطبيعة في ريو نيغرو. يحدث هذا بفضل برنامج الحفاظ على كوندور الأنديز (PCCA)، الذي يعد Temaikèn جزءًا منه.

Yastay و Huasi هما كوندور اللذان ولدا في قرطبة ولا ريوخا، على التوالي. ولد ياستاي في 23 نوفمبر 2019 في تاتو كاريتا، وهي محمية قرطبة وهواسي في مركز ياستاي للحفظ والإنقاذ في لا ريوخا، في 27 أكتوبر 2019. وصل كلاهما إلى بوينس آيرس في 12 فبراير 2021 كجزء من عمل مفصل بين المنظمات المختلفة العاملة على الحفاظ على هذا النوع.

«كل من Huasi و Yastay هما كوندور ولدوا تحت رعاية الإنسان ولكن عن طريق الحضانة الطبيعية، أي أنهم ولدوا مع والديهم وبقوا معهم طالما لزم الأمر. أوضح خوان كابور، المسؤول عن فريق تصريف الأعمال في مركز استعادة الأنواع Temaikèn (CRET)، أن حقيقة أن الكندور مع والديهم في السنة الأولى من حياتهم أمر ضروري للقضايا السلوكية مثل التغذية أو رعاية الفرخ أو الاستمالة أو التشويش».

وأضاف كابور: «بعد تلك الفترة، يتم العمل لتكون قادرة على دمجها مع بقية الكندور التي يمكن إعادة إدراجها معهم». وهذه المرحلة هي ما مر به Huasi و Yastay بنجاح، جاهزين لمحطتهم التالية: سلسلة جبال Pailemán، الواقعة على ساحل ريو نيغرينا.

وصولك وإقامتك في Escobar

Esta especie suele ser víctima de cazadores, resultan heridos por trampas o sufren envenenamiento por ingestión de balas de plomo con las que matan a los animales de los cuales se alimentan

عندما يصل الكندور إلى Fundación Temaikèn من عمليات الإنقاذ، عليهم أن يخضعوا لسلسلة من الفحوصات البيطرية والتشخيصات اللازمة لتحديد حالتهم الصحية والتعافي وإمكانية إعادة الاندماج . غالبًا ما يكون هذا النوع ضحية للصيادين أو المصابين بالفخاخ أو يتم تسميمهم عن طريق ابتلاع الرصاص الذي يقتل الحيوانات التي تتغذى عليها. يمكن أن تصطدم أيضًا بالهياكل التي من صنع الإنسان، مثل الكابلات ذات الجهد العالي أو التعديلات الأخرى على بيئتها الطبيعية.

لحسن الحظ، ليست هذه هي الطريقة التي وصل بها Huasi و Yastay منذ ذلك الحين، كما يقولون في Temaikèn، تم تربيهما من قبل والديهم و «وصل كلاهما في حالة ممتازة ومع تصريفاتهما البيطرية المقابلة من أماكنهما الأصلية».

خلال هذا الوقت الذي أمضوه في إسكوبار، بالإضافة إلى مراقبة صحتهم، خضعوا لفحص سلوكي، حيث قاموا بتقييم كيفية عيشهم مع شركائهم المحتملين في إعادة الإدماج. لماذا يدرسون سلوكهم؟

«الكندور، مثل الزبالين الآخرين، حيوانات قطيعية، مما يعني أنها يمكن أن تتحرك في مجموعات من عدة أفراد. في CRET، تجمع قطيع من الكندور المولود تحت رعاية الإنسان في مؤسسات مختلفة من البلاد. تمت مراقبة توافق هذه الحيوانات وتم تقييم أنها يمكن أن تعبر عن السلوكيات الطبيعية التي سيعبر عنها أي كوندور في البرية. هذا هو، على سبيل المثال، عند التغذية، تبدو وكأنها كوندور سيبدو في جبال الأنديز أو في القمم العالية في قرطبة عند تناول الطعام»، قال كابور.

Cuando los cóndores llegan a Fundación Temaikèn provenientes de rescates, tienen que atravesar una serie de chequeos veterinarios y diagnósticos necesarios para determinar su estado de salud, recuperación y posible reinserción

المساحة المعدة للكوندور في CRET خاصة جدًا لأن جميع الحيوانات التي تقضي وقتًا هناك تفعل ذلك تحت العزلة البشرية، مما يعني أن أولئك الذين يتعاملون مع هذه الحيوانات كل يوم يفعلون ذلك بطريقة خفية. في حالة الكندور، تحتوي العبوات على نوافذ معكوسة لمنعها من ربط البشر بشكل إيجابي بنظامهم الغذائي. في هذا الصدد، خلص خوان إلى أنه «في نهاية وقتهم في مركز التعافي، يمكننا القول أنها حيوانات مناسبة سريريًا وسلوكيًا لإعادة الاندماج في الطبيعة».

الخطوة التالية: الشيكات النهائية والفرقة الجناح

بعد عام وشهور بعد وصوله إلى CRET, قام فريق متعدد التخصصات من المهن بنقل Huasi و Yastay إلى المستشفى البيطري حيث أجروا الفحص البيطري النهائي حيث, جنبا إلى جنب مع فريق PCCA, شرعوا أيضًا في وضع فرق جناحهم. «الفرقة الجناح هي علامة يتم وضعها، كما يوحي اسمها، على أحد أجنحتها. هذا «الملصق»، اعتبارًا من اليوم، يشبه DNI لكل شخص، وبمجرد رؤيتهم وهم يحلقون حول باتاغونيا، سيخدمنا أن نكون قادرين على ملاحظتهم بمناظير أو أحادي، وبالتالي معرفة أي واحد»، أوضح كابور وأوضح أن «العصابات ليست ثقيلة، لذلك لا تسبب أي ألم أو إزعاج في الحيوانات».

هواسي ويستاي جاهزان للمحطة التالية في هذه الرحلة الطويلة: بايلمان، ريو نيغرو. سيكون هناك مكان إعادة إدماجهم، لكن عليهم أولاً أن يمروا بمرحلة من التكيف في حاوية «presuelta».

من Temaikèn يوضحون أن «هذا الموقع، الذي تديره PCCA، يقع على تشكيل صخري أكثر من 400 متر فوق مستوى سطح البحر. من المهم أن تصل الحيوانات إلى هذه النقطة قبل بضعة أشهر من إعادة إدماجها، حيث يجب أن تصبح معتادة على البيئة وقبل كل شيء على التيارات الحرارية والرياح في المنطقة». ومن المتوقع أن يسافر الكندور إلى تلك الوجهة في الأسابيع المقبلة لتنفيذ المرحلة الأخيرة من عملية إعادة الإدماج هذه. لا يوجد حتى الآن موعد محدد، حيث يجب على جميع المؤسسات التي يتكون منها البرنامج أولاً تقييم الحالات والإمكانيات لأن المنطقة ذات مناخ متغير.

Huasi y Yastay están listos para la siguiente parada de este largo viaje: Pailemán, Río Negro

«في Pailemán سيكون هناك فنيون من منظمات مختلفة، برئاسة Ecoparque و Fundación Bioandina. إنهم يعيشون في قاعدة الحقل الموجود عند سفح الهضبة وهم مسؤولون عن الاستمرار في مراقبة الكندور في بيئتهم الطبيعية. وسوف يستمرون في الملاحظات في مقرهم الجديد والأخير حتى يحين الوقت لإعادة إدخالها. هناك، بفضل عصابات الجناح وعناصر تتبع الأقمار الصناعية والقياس عن بعد، سيكونون قادرين على مرافقتهم ومراقبة أدائهم، لمواصلة تغذية المعلومات المهمة حول هذا النوع والحفظ «، خلص كابور، الذي شارك في مراقبة الكندور في عام 2019، عندما تمكنت المؤسسة من إعادة إدراج كوندور لأول مرة ولدت في Temaikèn Biopark.

ينضم Yastay و Huasi إلى أكثر من 100 كوندور مرت عبر مركز إنقاذ الأنديز كوندور التابع لمؤسسة Temaikèn على مدى 10 سنوات. من جميع أنحاء البلاد، يمكن إعادة تأهيل 70٪ من هذه الحالات وإطلاقها في بيئتها الطبيعية. آخرون، بسبب خطورة إصاباتهم، على الرغم من أنه لا يمكن إعادتهم إلى الطبيعة، يصبحون جزءًا من برامج التكاثر والتعليم والبحث لبرنامج الحفاظ على كوندور الأنديز في الأرجنتين.

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