Instagram: الخيارات الثلاثة التي يتعين على المستخدمين تحديد ما يجب رؤيته في البداية

Foto de archivo del logo de Instagram en la pantalla de un celular. Ago 3, 2017. REUTERS/Thomas White/

قدم Instagram قبل بضعة أيام أداة جديدة للمستخدم يمكن أن يكون لها سيطرة أكبر على ما يرونه في خلاصتهم. بفضل هذا، من الممكن الاختيار من بين ثلاثة خيارات عرض مختلفة.

1) الصفحة الرئيسية هي التنسيق الحالي للخلاصة. في هذه الحالة، ترى مزيجًا من محتوى الأشخاص والحسابات التي يتبعها المستخدم، مصنفة حسب الخوارزميات، بالإضافة إلى المحتوى الموصى به الآخر الذي يعتقد النظام أنك قد يعجبك.

وفقًا للشركة، يرى الأشخاص أكثر من 90٪ من مشاركات جهات الاتصال الخاصة بهم في موجز مصنف خوارزميًا. كان هذا الرقم أقل من النصف مع تنظيم زمني.

على أي حال، أولئك الذين يرغبون في اختيار شكل آخر من أشكال التنظيم، سيكونون قادرين على القيام بذلك. ثم تتم إضافة الخيارات المفضلة والخيار التالي إلى «ابدأ».

2) تعرض المفضلة مشاركات الحسابات التي يختارها المستخدم، بترتيب زمني. أي أنه يمكنك اختيار الحسابات المفضلة التي لا تريد أن تفقد أي محتوى منها. يمكن إضافة ما يصل إلى 50 ملف تعريف إلى القائمة ويمكن إجراء التغييرات في أي وقت.

سيتم أيضًا عرض مشاركات الحسابات في قائمة المفضلة أعلى في الخلاصة المنزلية، مع رمز نجمة.

3) من جانبها، يظهر التالي فقط مشاركات الأشخاص الذين يتبعهم المستخدم ويتم ترتيبها أيضًا ترتيبًا زمنيًا.

كيفية اختيار كيف سيبدو المحتوى في الخلاصة

لاختيار أحد خيارات العرض الثلاثة هذه، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. افتح Instagram وقم بتسجيل الدخول، إذا لم يتم ذلك.

2. في الزاوية اليسرى العليا، انقر على شعار Instagram.

3. سيتم عرض قائمة مع خيارات الخلاصة. اختر واحد المطلوب.

نظرًا لأن هذا إطلاق عالمي تم الإعلان عنه قبل بضعة أيام فقط، فمن الممكن ألا يكون لدى جميع المستخدمين هذا الخيار حتى الآن. كخطوة أولى، يجب عليك تحديث التطبيق وإذا لم تصل الأداة بعد، فتوقع أنها ستكون متاحة بالتأكيد في التحديث التالي.

El usuario puede elegir entre tres formas de ver el feed

كيف تعمل خوارزميات Instagram

يستخدم Instagram سلسلة من الخوارزميات والمصنفات والعمليات لتخصيص تجربة المستخدم. لذلك عندما تختار استخدام خيار العرض الافتراضي، خاصة، تتدخل هذه الأنظمة لإعطاء أهمية أكبر في الخلاصة لتلك المحتويات التي قد يجدها المستخدم ذات صلة.

ما هي المعايير التي تأخذها الخوارزميات في الاعتبار لترتيب أهمية المحتوى؟ كما توضح الشركة على مدونتها الرسمية، فإن أهم الأشياء هي هذه الجوانب:

معلومات حول المنشور. هذه إشارات حول شعبية المنشور (على سبيل المثال، عدد الأشخاص الذين أعجبهم) وحول المزيد من المعلومات الشائعة حول المحتوى نفسه، مثل تاريخ النشر والمدة (إذا كان مقطع فيديو) والموقع، إن وجد، الذي تم تحديده.

بيانات عن الشخص الذي نشر المنشور. الإشارات التي تؤخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، الأوقات التي تفاعل فيها المستخدمون مع هذا الشخص في الأسابيع القليلة الماضية.

نشاط المستخدم. هنا، على سبيل المثال، يتم أخذ «الإعجابات» في الاعتبار.

تاريخ التفاعل مع شخص ما. يتم استخدام هذه البيانات لتقييم الاهتمام الذي يمكن إنشاؤه من خلال عرض منشورات حساب معين. يأخذ هذا في الاعتبار مستوى ونوع التفاعل مع المحتوى: ما إذا كانت التعليقات متبقية، وكم من الوقت تنفق على المشاركات في هذا الملف الشخصي، وما إلى ذلك.

بناءً على هذه المعلومات، يتم إجراء عشرات التقديرات حول احتمالية تفاعل المستخدم مع منشور بطرق مختلفة.

لتنظيم الخلاصة في وضع البدء، أو الافتراضي، يأخذ النظام في الاعتبار خمسة أنواع من التفاعلات على وجه الخصوص: احتمال إنفاق المزيد من الوقت على المنشور، وأنه سيتم الإعجاب به والتعليق عليه وحفظه والنقر على صورة الملف الشخصي.

بمعنى آخر، لكي يقوم النظام تلقائيًا بتصفية المحتوى الذي قد يكون أكثر إثارة للاهتمام للمستخدم، يتعين على المستخدم ببساطة إظهار اهتمامه بإحدى الطرق المذكورة أعلاه. بهذه الطريقة، سترى في الخلاصة، طالما تم تعيينها على وضع «البدء»، ما تختاره الخوارزميات للمستخدم.

استمر في القراءة:











