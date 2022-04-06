دعوة Expocraftsanías 2022 مفتوحة الآن؛ تعلم كيفية المشاركة

Un grupo de mujeres observa lámparas en uno de los pabellones de la feria Expoartesanías, este 7 de diciembre de 2021, en Bogotá (Colombia). Expoartesanías, la feria más grande de artesanías colombianas y productos culturales, abrió las puertas de su XXXI edición este martes en Bogotá, con el propósito de impulsar y exaltar el trabajo de los artesanos del país y promover emprendimientos relacionados. La feria se extiende hasta el 20 de diciembre de 2021. EFE/ Carlos Ortega

لهذا العام، يصل أهم معرض للحرف اليدوية في كولومبيا وأحد أهم المعارض في أمريكا اللاتينية إلى نسخته الثانية والثلاثين: Expoartesanías يتجاوز عقوده الثلاثة من وجودها من خلال تعزيز العمل اليدوي لمئات المجتمعات والمؤسسات الوطنية والأجنبية على حد سواء.

المعرض, الذي سيعقد في الفترة من 7 إلى 20 ديسمبر, سيرحب بالعارضين من كولومبيا والمنطقة والدعوات مفتوحة الآن للمجموعات الحرفية, الجمعيات وورش العمل الخاصة بالحرفيين الأصليين, تقليدي, المعاصرين والدوليين لتقديم طلباتهم.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لهذه الطبعة، يتم تمديد المكالمة إلى سفراء وشركات تذوق الطعام (بما في ذلك شاحنات الطعام) المخصصة لإعداد الاستعدادات الكولومبية بالمنتجات المحلية. سيكون هناك أيضًا مساحة للكيانات الوطنية والأجنبية التي تركز على دعم الحرفيين أو المشاريع مع التركيز على هذا النشاط.

ستكون المكالمات مفتوحة حتى 30 يونيو على بوابة الويب Expoartesanías، وهناك لافتة في البداية تقول: «أنا عارض»، حيث سيتعين عليك تحريك المؤشر لعرض قائمة بها عدة خيارات، بما في ذلك نموذج التسجيل.

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وهي أن Expoartesanías لا تزال المعرض التجاري الرئيسي للحرفيين المحليين والإقليميين الصغار الذين يسعون إلى جعل مشاريعهم مرئية؛ في الواقع، أشارت آنا ماريا فريس، مديرة الحرف اليدوية في كولومبيا، إلى أن هذا أيضًا معرض ثقافي كبير «يمنحنا الفرصة كل عام لإعادة اكتشاف جذورنا وهويتنا من خلال الحرف اليدوية التي صنعتها الأيدي الشاقة والموهوبة للحرفيين».

وفي هذا الصدد، سلط الضوء على المبيعات التي تركت العام الماضي رصيدا لصالح 12 مليار بيزو، والتي ذهبت مباشرة إلى جيوب مئات العارضين لكسب رزق أسرهم والهدف الذي لديهم لهذا العام من تجاوز هذا الرقم من أجل الاستمرار في «تعزيز ثروة التجارة التقليدية للبلد، وإعادة تنشيط القطاع والاحتفال بوجوده «، وفقًا لـ Fríes.

ماذا سيحدث عند إغلاق عملية التسجيل؟

بمجرد انتهاء هذه المرحلة، سيتم تنظيم المشاريع بناءً على معايير الاختيار المنصوص عليها في المعرض (والتي تم وصفها في دليل المشاركة الموجود في صفحة Expocrafts)، من أجل الحفاظ على قيم الأجداد التي يجب أن يتمتع بها كل عمل تم تنفيذه، وكذلك حقيقة الحفاظ على الوعد ذات قيمة لزوار الحدث.

بعد ذلك، يجب أن تكون جميع الطلبات معلقة بحلول يوم الثلاثاء 23 أغسطس، حيث سيتم الإعلان عن تلك التي تم اختيارها من خلال بوابة الويب الخاصة بالحدث.

شخصيات أخرى يجب وضعها في الاعتبار حول Expocraftsanías 2021

تمكنت الطبعة الحادية والثلاثين من التغلب على التحديات التي يفرضها الوباء والتدابير اللاحقة المرسومة: التقى أكثر من 650 عارضًا شخصيًا في الحدث الرئيسي للحرف اليدوية الكولومبية التي ترك مؤتمر أعمالها اتفاقيات داخلية تصل إلى أكثر من 561 مليون بيزو وأكثر من 1,354. مليون بيزو في المشتريات الدولية، إضافة ما مجموعه 1,713,112,000 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عامل مبتكر آخر تركته الطبعة الأخيرة وهو أن Artesanías Colombia أطلقت بوابة كولومبيا Artesanal، التي تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية والحرفية في البلاد من خلال خريطة تفاعلية تضم 12 وجهة حرفية فيها، إلى جانب الحرفيين، كلاهما المواطنين والأجانب، استكشاف المناظر الطبيعية التي تلهم المبدعين من الحرف اليدوية التي يتم عرضها في المعرض.

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