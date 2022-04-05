فيراكروز: يشتبه في ضرب الرجال وضباط الشرطة اشتبكوا في Acultzingo، وهناك 4 قتلى

أدت المواجهة بين شرطة ولاية فيراكروز ورجال يشتبه في أنهم ضربوا إلى مقتل أربعة مدنيين، سيكونون جزءًا من العصابة الإجرامية التي يقودها شخص يعرف باسم El Bukanas، وفقًا لتصريحات حاكم الكيان، كويتلاهواك غارسيا.

خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 5 أبريل، كانت عناصر من شرطة ولاية فيراكروز تقوم بأعمال وقائية على الطريق السريع الفيدرالي Orizaba-Tehuacán، في ذروة المدينة المعروفة باسم El Mezquite، حيث لاحظوا وجود سيارة باللون البيج مع أشخاص «مشبوهين» بالداخل.

رفض الأشخاص الذين يسافرون في شاحنة فورد إكسبلورر مع لوحات ترخيص ولاية المكسيك التوقف على الرغم من حقيقة أن الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي قاموا بتمييز سيارتهم مرارًا وتكرارًا, لذلك بدأوا مطاردة عالية السرعة على الطريق السريع.

بعد دقائق من المطاردة, تبادل الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي والمشتبه بهم إطلاق النار بينما حاول المدنيون مغادرة الطريق في ذروة بلدة إل بوتريرو. وأسفرت المواجهة عن مقتل أربعة رجال، في حين أصيب شخص آخر يدعى غونزالو «ن» بالرصاص ونُقل إلى مستشفى في بلدية ريو بلانكو كمحتجز.

Las autoridades aseguraron armas cortas y largas (Foto: Twitter/riva_leo)

وقامت السلطات بتأمين ثلاثة مسدسات ومسدس طويل، بالإضافة إلى السيارة التي نُقل فيها الأشخاص؛ ووضعت المصادرة تحت تصرف المدعي العام الإقليمي للعدل في المقاطعة الخامسة عشرة في فيراكروز لدمج مجلد التحقيق في القضية.

وقامت عناصر من الحرس الوطني والشرطة الوزارية بتنفيذ جهاز أمني قائم لتأمين المنطقة والشروع في الخطوات اللازمة لتوضيح الحقائق.

وأشارت التقارير الأولى للوقائع إلى أن الأشخاص ينتمون إلى مجموعة من مجموعات الدفاع عن النفس نشأت في المنطقة، بينما انتشرت الشائعات فيما بعد بأن الضحايا كانوا جزءا من منظمة إجرامية مكرسة للهواتشيكول.

في وقت لاحق، أدلى حاكم الولاية، كويتلاهواك غارسيا، بشهادته حول ما حدث لوسائل الإعلام المحلية، قائلاً إن الأشخاص الذين قتلوا يمكن أن يكونوا جزءًا من خلية تابعة لجماعة إجرامية.

«إنهم ليسوا دفاعات عن النفس، ببساطة في مواجهة دعوة إلى 911 حول أشخاص مسلحين جاءوا وتعرضت العناصر للهجوم. ما تم القيام به على الفور هو الإبلاغ عن الحقيقة وسيقوم مكتب المدعي العام بإجراء التحقيق. لم يكن هناك فقدان للعناصر، فقط أولئك الذين هاجموا.

La Fiscalía de Veracruz ya investiga los hechos (Foto: Cuartoscuro) Ángel Hernández

وبنفس الطريقة، أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح البشرية وقال إن مكتب المدعي العام في راكروز يحقق بالفعل في الحادث؛ بالإضافة إلى التأكد من أنه يشتبه في انتمائه إلى عصابة إجرامية بقيادة روبرتو دي لوس سانتوس دي خيسوس، والمعروفة باسم El Bukanas.

وتفيد التقارير أن الزعيم الجنائي هو واحد من huachicoleros الرئيسية في الولاية، حيث تقدم السلطات المحلية مكافأة قدرها خمسة ملايين بيزو للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

كان دي لوس سانتوس عضوًا في شرطة الولاية ويُفترض أنه استخدم نفوذه كضابط لسرقة الوقود على حدود فيراكروز وبويبلا. في عام 2014، كان مرتبطًا بلوس زيتاس، حيث عثرت سلطات الولاية على مزرعة حيث كان الرجال الضريبون يتدربون في بلدة في أكولتزينغو.

اتضح مؤخرًا أن El Bukanas شكل تحالفًا مع CJNG ضرب الرجال للانضمام إلى القوات ومواصلة أنشطتهم الإجرامية في ولايتي فيراكروز وبويبلا، التي يقودها بصحبة شقيقه شاول دي لوس سانتوس دي خيسوس، إل فوسيل.

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