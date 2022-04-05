بعد شهر واحد من أعمال الشغب في ملعب Corregidora: الفيتو، واعتقلوا وفصلوا المسؤولين

MEX7385. QUERÉTARO (MÉXICO), 05/03/2022.- Aficionados del Querétaro y aficionados del Atlas originaron un conato de pelea que terminó invadiendo la cancha, durante un juego correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano en el estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro (México). EFE/Sebastián Laureano Miranda

لقد مر شهر محدد منذ أن شهدت كرة القدم المكسيكية أحد أكثر الفصول عنفًا في تاريخها. ستتميز المباراة التاسعة من بطولة Grita México Clausura 2022 بالأحداث العنيفة التي شوهدت في ملعب استاديو Corregidora خلال نزاع اللعبة بين Querétaro وأطلس. بعد 31 يومًا، يؤدي عدد الأضرار إلى المصابين والمعتقلين والعقوبات والفصل، بالإضافة إلى العار والسخط الدولي الذي أشير إليه Liga MX.

آخر الأحداث المتعلقة بأعمال الشغب كانت إقالة ميغيل أنجيل كونتريراس، وزير أمن المواطنين، وكارلوس رودريغيز دي بيلا، رئيس الحماية المدنية في الكيان. هذا، بعد تحديد المسؤوليات في تحقيقات مكتب المدعي العام للدولة.

«الأحداث المؤسفة لملعب كوريجيدورا في 5 مارس ملأت كويريتانز بالسخط والمفاجأة والألم الشديد. لقد كشف وجهًا للمكسيك والعالم كله مشوه ًا مما نحن عليه حقًا. (...) لقد أوعزت بالتصرف ضد المسؤولين دون تسرع، ولكن دون تردد. كان لا بد من معاقبة هذه الأفعال وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة. ذهبنا وراء المجرمين، وليس المجرمين. في كويريتارو، الذي يدفعها»، قال الحاكم ماوريسيو كوري في تقريره الأخير.

Mauricio Kuri en conferencia de prensa sobre el Estadio Corregidora un día después de la pelea.

بعد أسبوعين تقريبًا من الأحداث، قدمت حكومة الإدارة الفيدرالية تقريرًا رسميًا من خلال وزارة الأمن وحماية المواطنين. ومن خلال وكيل الوزارة ريكاردو ميخيا بيرديجا، عالجت المؤسسات الوطنية القضية بعد خطورة المسألة في المؤتمر الصحفي الذي عقده لوبيز أوبرادور في

الخميس 17 مارس.

وفي ذلك الوقت، أسفرت نتيجة العمل عن 35 مذكرة تفتيش في خمس بلديات تابعة للكيان (كيريتارو، وكوريجيدورا، وإل ماركيز، وكولون، وسان خوان ديل ريو) أسفرت عن اعتقال 25 شخصا. ومن هذا العدد، اتُهم أربعة منهم بمحاولة القتل، بينما اتهمت الأغلبية العظمى الأخرى بالعنف في الأماكن العامة.

«لقد كنا بالتنسيق مع سلطات الاتحاد المكسيكي لكرة القدم و Liga MX، الذين أعلنوا عن البروتوكولات والعقوبات الخاصة بهم التي تتوافق مع المجال الخاص، ولكن تم إنشاء آلية للاتصال وتبادل المعلومات لمساعدة السلطات المحلية في غياب العنف». ميخيا بيرديجا.

Detenidos por hechos en el Estadio Corregidora. Conferencia de prensa del gobierno federal del jueves 17 de marzo de 2022. Foto: @Andrés Manuel López Obrador

أقر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم الديكة البيضاء في كويريتارو بالتدابير التالية:

- أن يخسر بنتيجة ثلاثة أهداف إلى الصفر المباراة ضد أطلس في التاريخ التاسع من كلاوسورا 2022

- العب لمدة عام واحد في كل مباراة على أرضه خلف الأبواب المغلقة (من 08 مارس 2022 إلى 07 مارس 2023). بنفس الطريقة، قواتها الأساسية وفئتها النسائية.

- العقوبات الاقتصادية (لم تكشف عن مقدار المبلغ).

- تم منع مجموعة الرسوم المتحركة من Querétaro من الحضور لمدة ثلاث سنوات في المباريات التي يلعبها الفريق على أرضه.

وفقًا لتقارير مكتب المدعي العام، وكذلك من سلطات حكومة الولاية، أسفرت نتيجة التحقيقات عن الانتهاء من 46 عملية تفتيش، وتحليل أكثر من 400 مقطع فيديو واعتقلت 32 شخصًا متهمين بارتكاب جرائم خطيرة. «التحقيقات مستمرة. أولئك الذين شاركوا في هذه الهمجية واستمروا في الفرار، أحذرك مرة أخرى: الاستسلام. لن يكون هناك مكان حيث يمكنهم الاختباء, قال كوري.

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