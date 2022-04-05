تستعرض JPMorgan التعرض للسلع بعد فوضى النيكل

(بلومبرغ) - تقوم شركة جي بي مورغان تشيس وشركاه بمراجعة أعمالها مع بعض عملاء السلع بعد تقلص مراكز النيكل القصيرة الشهر الماضي، وهي خطوة تهدد بإزالة المزيد من السيولة من القطاع.

طلبت إدارة JPMorgan من الفرق في جميع أنحاء العالم إجراء مزيد من العناية الواجبة على بعض العملاء الحاليين, بما في ذلك مشغلي المعادن ومصافي النفط, وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة.

يعد البنك الأمريكي أحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق السلع العالمية والأكبر في المعادن. كما كانت لاعبًا رئيسيًا في زيادة أسعار النيكل التي هزت بورصة لندن للمعادن الشهر الماضي، حيث أنها أكبر نظير لشركة تسينغشان القابضة، الشركة الرائدة في مجال تصنيع المعادن في العالم والتي تقع في قلب تقلص المراكز القصيرة.

كانت جي بي مورغان تراقب وتعدل تعرضها للسلع في أعقاب تقلبات السوق المتزايدة قبل انكماش مراكز النيكل القصيرة، وفقًا لشخص آخر على دراية بموقف البنك. وقال المصدر إنه منذ ارتفاع أسعار النيكل في أوائل مارس، أجرى البنك مراجعة أعمق.

وقال جي بي

مورغان في بيان «تماشياً مع إدارة المخاطر الحكيمة، قمنا بمراجعة المخاطر في ضوء التطورات الهامة في السوق طوال هذا العام وسنستمر في القيام بذلك في جميع الأسواق، لكننا لا نزال ملتزمين بامتيازنا السلعي».

أي تخفيض من قبل البنك سيأتي في وقت صعب للغاية بالنسبة لأسواق السلع، التي تعاني بالفعل من انخفاض حاد في السيولة حيث تجبر الأسعار المرتفعة والتقلبات الحادة المتداولين على الابتعاد عن الطريق.

على الرغم من أن المراجعة تغطي العملاء عبر أعمال سلع JPMorgan، إلا أنها تركز على المعادن الأساسية والشركات المتعلقة بالعمليات في بورصة لندن للمعادن، حسبما قال الناس. قال أحد الأشخاص إن إحدى القضايا التي يفكر فيها البنك هي كيفية التأكيد على اختبار أعماله في حالة حدوث تصادمات غير مسبوقة مثل تلك التي تحتوي على النيكل.

وقال الناس إنه ليس من الواضح ما هي نتيجة المراجعة، ولكن من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل JPMorgan لنشاطها في قطاع السلع الأساسية. وقال الناس إن البنك قد خفض بالفعل تعرضه لسوق النيكل. كما طالبت بالموافقة الإدارية الإضافية لعمليات تمويل المعادن الجديدة.

هز تقلص مراكز النيكل القصيرة قطاع السلع الأساسية، وقالت LME إنها ولدت «مخاطر نظامية» للسوق. وردا على ذلك، أوقفت بعض البنوك مؤقتا تمويل السلع في آسيا في وقت سابق من الشهر الماضي، وفقا للمشغلين الماديين في سنغافورة والصين الذين غالبا ما يقترضون من البنوك المتضررة. وقالوا إن بعض المشغلين لا يزالون غير قادرين على الحصول على التمويل من تلك البنوك، بما في ذلك JPMorgan، وقد قيل لهم إن ذلك يرجع إلى أن المقرضين يراجعون أعمالهم السلعية.

تشمل العمليات التي تأثرت اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك، حيث يستخدم التجار مخزونهم للحصول على التمويل.

ذكرت بلومبرغ الشهر الماضي أن حوالي 50،000 طن من إجمالي موقع النيكل القصير لتسينغشان، أكثر من 150،000 طن، تم الاحتفاظ بها من خلال موقف بدون وصفة طبية مع جي بي مورغان.

كافحت الشركة الصينية لدفع تعديلات الهامش بعد ارتفاع النيكل إلى 250٪ في أكثر من 24 ساعة بقليل، لكنها اكتسبت استراحة بعد تعليق العمليات لمدة أسبوع، وتم إلغاء المعاملات بأسعار أعلى، ووافقت بنوكها - بقيادة جي بي مورغان - على عدم إجراء المزيد من تعديلات الهامش.

على أساس الرقم البالغ 50,000 طن، كان تسينغشان مدينًا لـ JPMorgan بحوالي مليار دولار أمريكي في الهامش في اليوم السابق لتوقف سوق النيكل. إذا سمح لسعر النيكل بالاستمرار في الارتفاع، فإن تعرض البنك لتسينغشان كان يمكن أن يزيد بمليارات الدولارات أكثر.

الملاحظة الأصلية:

تقوم

JPMorgan بمراجعة التعرض للسلع بعد فوضى النيكل (1)

تتوفر المزيد من القصص مثل هذه على bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.