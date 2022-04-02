أعطى Faitelson و Orvañanos و Garcia وأكثر توقعاتهم للمرحلة الأولى من Tri في قطر

Mexico's midfielder Jesus Gallardo (L) vies for the ball with Argentina's forward Paulo Dybala, during their friendly football match at Mario Alberto Kempes stadium in Cordoba, Argentina, on November 16, 2018. (Photo by EITAN ABRAMOVICH / AFP)

أكدت المكسيك بالفعل المنافسين الذين سيواجهون خلال مرحلة المجموعات في قطر 2022. بولندا والأرجنتين والمملكة العربية السعودية، على التوالي، ستكون المنافسين للفوز في السعي للتأهل إلى جولة 16. على الرغم من أن جيراردو مارتينو سيواجه فريقين من الطراز العالمي، إلا أن معظم الخبراء واثقون من أنه سيكون قادرًا على الحصول على الوحدات اللازمة للعب المباراة الرابعة، على الرغم من أنه سيواجه تحديًا كبيرًا آخر.

كان لويس غارسيا بوستيغو قويًا في ضمان فوز المكسيك بأربع وحدات من أصل 12 وحدة ممكنة بعد التعادل مع بولندا، وخسر أمام الأرجنتين وتغلب على الجزيرة العربية. مع هذه الإحصائية، وقال انه يمكن أن تحتل المرتبة الثانية، على الرغم من أنه أكد أنه «يعبر مع فرنسا. ثم لا أعرف بعد الآن «، من خلال حسابه على تويتر.

El Perro Bermúdez se mostró optimista sobre el desempeño de México en Qatar 2022 (Foto: Twitter/@enriquebermudez)

المعلق الآخر الذي توقع صورة مماثلة، على الرغم من نتائج مختلفة، كان ديفيد فيتلسون. اعتمد الصحفي الرياضي المثير للجدل على انتصارين ضد بولندا والمملكة العربية السعودية، على الرغم من أنه وافق على أن تاتا مارتينو ستخسر أمام الأرجنتين. في هذا الصدد، لم يكن واثقًا في تنبؤاته، لأنه انتهى بقوله «ضع خططًا وسيضحك الله عليهم».

كان خافيير ألاركون، الرئيس السابق للرياضة في Televisa، أكثر واقعية ولم يتعمق في النتائج. وهو متأكد من أن «المكسيك لديها نفس فرص بولندا لتمرير المركز الثاني»، ولكن على الرغم من أنه واثق من الذهاب إلى جولة 16، إلا أنه غير متأكد من أنه سيتمكن من التغلب على الفرق في المجموعة D مثل فرنسا أو الدنمارك.

Javier Alarcón dudó que México pueda llegar al quinto partido (Foto: Twitter/@Javier_Alarcon_)

خلال تحليل أجراه أعضاء فريق فوكس سبورتس، قال راؤول أورفانانوس إن «المكسيك لديها شيء تمشي معه في الجولة التالية». في نفس المكان، وافق لويس فرناندو تينا، الذي كان البطل الأولمبي في لندن 2012، على أن المكسيك ستلعب دور 16. ومع ذلك، فإن اهتمامه الرئيسي هو التحسن في أداء الفريق، فضلا عن اشتباك محتمل مع فرنسا.

صرح أنطونيو دي فالديس أيضًا أن المكسيك لديها فرصة كبيرة للتغلب على المرحلة الأولى. وعلى الرغم من أنه اتفق مع معظم زملائه، إلا أنه كان حذرا في القول بأنه لا ينبغي الاستهانة بالمملكة العربية السعودية، ولكن لا ينبغي له «أن يشعر بالوعي الذاتي عند مواجهة قوة مثل الأرجنتين».

Los partidos de México en la fase de grupos (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

على الرغم من أن المكسيك قد تجاوزت بولندا في العصر الأخير، إلا أن المرة الوحيدة التي شوهدت فيها الوجوه في كأس العالم تفضل الأوروبيين. في الأرجنتين 78 فاز على الالوان الثلاثة 3 مقابل 1 ومنعه من الذهاب إلى الجولة التالية. في عام 2017، آخر مرة اصطدموا فيها، تمكن الأزتيك من التغلب على البولنديين بهدف راؤول خيمينيز. ومع ذلك، فإن وجود روبرت ليفاندوفسكي سيولد توقعات حول المبارزة في قطر.

المنافس الثاني للمكسيك سيكون الأرجنتين. فاز الأمريكيون الجنوبيون في مبارزات كأس العالم الأربعة التي تم لعبها. آخر مرة تنافست فيها كانت في عام 2019، عندما تغلبوا على تري ديل تاتا مارتينو 4-1. بطولته الأخيرة في كأس أمريكا، بالإضافة إلى فريقه البارز، تضعه كمفضل واضح في المباراة الثانية للمجموعة C.

México enfrentó y venció a Polonia en 2017 (Foto: AP)

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تلعب فيها المكسيك المملكة العربية السعودية في كأس العالم. ومع ذلك، فقد فعلوا ذلك سابقًا في ثلاث إصدارات من كأس القارات حيث فاز Tricolor بهدفين على الأقل في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تم لعب مباراتين ودودتين بفوز أزتيك وتعادل. على الرغم من هذا الاتجاه، سيتعين على مارتينو توخي الحذر، حيث تفوق الآسيويون على فرق مثل اليابان وأستراليا.

في حال احتلت المكسيك المركز الأول أو الثاني في قطاعها، فإنها ستلعب مباراة الإقصاء الأولى ضد القائد أو القائد الفرعي للمجموعة د. في تلك المجموعة، تبدو فرنسا والدنمارك كمفضلين على نطاق واسع لملء المراكز، ولكن تونس، وكذلك الفائز بالعربية المتحدة سوف تتطلع طيران الإمارات أو أستراليا أو بيرو إلى تعقيد مسارها نحو جولة 16.

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