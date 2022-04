«نائب طوكيو»، وعودة «باري» والعرض الأول لفيلم «باتمان»، من بين أبرز أحداث HBO Max في أبريل

في أبريل، تعد HBO Max بشهر من الألقاب البارزة: أول خيال ظهرت به المنصة لأول مرة في أمريكا اللاتينية، The Flight Attendant، يعود مع الموسم الثاني. تم إصدار سلسلة مايكل مان طوكيو فايس، ويعود ديفيد سيمون مع We Own This City. بالإضافة إلى ذلك، عودة واحدة من أهم الأفلام الكوميدية والحائزة على جوائز HBO في الآونة الأخيرة: باري.

بالإضافة إلى ذلك، وكتسليط الضوء، العرض الأول لفيلم The Batman على المنصة بعد وقت ممتاز في دور السينما. تجدر الإشارة إلى أن نافذة الوصول إلى HBO Max هذا العام مرت من 35 إلى 45 يومًا على مستوى العالم لإعطاء نطاق أكبر للأفلام في المسارح. فيما يلي قائمة بستة نقاط بارزة.

نائب طوكيو

سلسلة HBO Max الأصلية الجديدة هي نظرة على العالم السفلي الإجرامي في التسعينيات في اليابان. إنه مستوحى من الأحداث الحقيقية والنجوم أنسيل إلغورت (قصة الجانب الغربي) كصحفي جيك أديلشتاين، وكين واتانابي كمحقق ياباني. مايكل مان، المخرج الشهير الذي شارك في إنشاء Miami Vice في الثمانينيات وأخرج فيلم 2006 مع كولين فاريل وجيمي فوكس، هو منتج تنفيذي للمسلسل وأخرج الحلقة الأولى. يفتح في 7 أبريل.

تدور أحداث سلسلة HBO Max الجديدة في اليابان في التسعينيات، وتدخل العالم الإجرامي لذلك البلد من خلال عيون صحفي ومحقق. من إخراج مايكل مان. (HBO)





باري تي 3

باري كوميديا سوداء, الفوز بست جوائز إيمي وبطولة بيل هادر, الذي سيعود بموسم ثالث من ثماني حلقات. ابتكره أليك بيرغ وبيل هادر، هذا المشروع السمعي البصري يروي قصة رجل ضرب مكتئب يريد أن يبدأ حياة جديدة كممثل. يتم إرساله إلى لوس أنجلوس للقيام بعمل، ولكن ينتهي بشكل غير متوقع بالتورط مع مجموعة من طلاب المسرح بقيادة المعلم جين كوسينو (هنري وينكلر). يقرر باري التغيير، على الرغم من أن ماضيه الإجرامي لن يسمح له بالرحيل بهذه السهولة وسيكون التحدي الذي يواجهه هو إيجاد التوازن بين هذين العالمين اللذين يعيش فيهما. يفتح يوم الأحد 24 أبريل.

دعابة لـ «باري»، الموسم 3. (HBO)





نحن نملك هذه المدينة

إنه إنتاج سمعي بصري يعتمد على كتاب الصحفي جاستن فنتون في صحيفة بالتيمور صن، وسيكون له ما مجموعه ست حلقات. تحكي هذه القصة صعود وسقوط فرقة عمل تتبع السلاح لقسم شرطة بالتيمور, بالإضافة إلى الفساد والانهيار الأخلاقي الذي عانت منه هذه المدينة الأمريكية حيث تم الدفاع عن سياسات حظر المخدرات والاعتقالات الجماعية على حساب عمل الشرطة. هذا الخيال أكثر من أهمية لـ HBO لأنه يمثل عودة ديفيد سيمون وجورج بيليكانوس، مبدعي The Wire. يتم افتتاحه في 25 أبريل.

دعابة «نحن نملك هذه المدينة». (HBO)





مضيفات الطيران

تعود الدراما الكوميدية الملتوية من HBO Max مع الحلقات الجديدة. قدمت السلسلة من بطولة Kaley Cuoco نظرة أولى حصرية. في ذلك، ينظر كاسي بودن بعد عام من أحداث الموسم الأول. يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لها، ولكن لن يكون هناك شيء كما هو مخطط له. كانت واحدة من أولى قصص HBO Max التي وصلت إلى أمريكا اللاتينية. يعود في 21 أبريل.

تعود الدراما الكوميدية الملتوية لـ HBO Max في 21 أبريل مع الحلقات الجديدة. (HBO)





جنتلمان جاك

سيعود جنتلمان جاك بموسم ثان ٍ من ثماني حلقات على HBO Max. لإعداد الجمهور، قدمت السلسلة من إخراج سالي وينرايت (آخر تانغو في هاليفاكس ووادي هابي) مقطعًا دعائيًا لم يتم إصداره مع الإعلان والتأكيد على تاريخ الإصدار. يعيد الإنتاج قصة آن ليستر، وهي امرأة تزوجت امرأة أخرى في القرن التاسع عشر وضد جميع التحيزات، بناءً على حقيقة حقيقية. سيعود جنتلمان جاك في 10 أبريل.

مقطورة لـ «جنتلمان جاك». (HBO)





ذا باتمان

في دور السينما في أمريكا اللاتينية، سرعان ما صنفت من بين الأفلام الأكثر مشاهدة في شباك التذاكر في المنطقة. في هذه المغامرة الجديدة, نتبع Gotham Bat, لعبت الآن من قبل روبرت باتينسون, في عامه الثاني كحارس ليلي وداعية للعدالة في مكافحة الجريمة المنظمة في المدينة. مع نجاح كبير، من المتوقع أن يكون باتمان على HBO وسيصل في 19 أبريل على المنصة وفي 23 إلى إشارات HBO.

مقطورة لباتمان. (سوني بيكتشرز)

استمر في القراءة: