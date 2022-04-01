أفضل الميمات المتبقية في يوم تاكو

منذ عام 2007 تم الإعلان عن أن يوم تاكو سيكون كل 31 مارس، تم الاتفاق على الاحتفال بهذا التاريخ بسبب الأهمية الثقافية وقبل كل شيء تذوق الطعام التي تتمتع بها التاكو في الحياة المكسيكية. يكفي الخروج ليلة الجمعة لرؤية تنوع الأكشاك التي تقدم هذه الحساسية لجميع أولئك الذين يأتون إلى الحفلة أو الذين يريدون ببساطة تدليل ذوقهم.

على الرغم من أنه من الشائع الآن تناول سندويشات التاكو الأمعاء، النقانق، الشواء، suadero، الراعي، البيريا، كارنيتاس وغيرها من الوصفات، في أوقات ما قبل الإسبانية (الفترة التي ولد فيها هذا الطعام) تم تذوقها مع لحم الأرانب والبط والديكة والأرانب البرية والغزلان والسمان وحتى الخنازير البرية، كما ذكر من قبل نظام المعلومات الثقافية لحكومة المكسيك.

لم يترك المستخدمون على الشبكات الاجتماعية جانبا الأهمية التاريخية لهذا الطعام ومنذ سن مبكرة جدًا بدأوا في نشر ميمات مختلفة ومضحكة حول Taco Day. كان هناك كل شيء من أولئك الذين قارنوا الخروج إلى تاكيريا مع موعد رومانسي, لأولئك الذين ادعوا أن أموالهم أخبرتهم أنهم يريدون إنفاقهم على سندويشات التاكو.

الصور: لقطة شاشة

الصور: لقطة شاشة

الصور: لقطة شاشة

من ناحية أخرى، لم يكن هناك افتقار إلى الجبني وشاركوا أيضًا صورًا طرية تقارن علاقة التاكو والسالسا (لا ينفصلان بامتياز) بعلاقة حب. وبالمثل، يمكن القول أن هناك اعتمادًا معينًا بين هذا الحساء والليمون، وهو ثنائي آخر لا ينفصل.

الصور: لقطة شاشة

لأن هذا الطبق قد غزا قلوب وقبل كل شيء أذواق العديد من المكسيكيين والأجانب، سرعان ما أصبح Taco Day احتفالًا شعبيًا لا يتم فيه الاستمتاع بالطعام فقط، ولكن أيضًا معترف به كواحد من أكثر العناصر الرمزية والمميزة للمجتمع الذي يعيش في الإقليم.

ماذا ستكون البشرية بدون المسرات الذواقة التي تسعد كل الحواس؟ يمكن مقارنة الإحساس الذي يشعر به المكسيكي عند تناول أول قضمة من تاكو بالتجربة التي يتمتع بها عند القيام بنشاط يتمتع به كثيرًا أو رؤية معبود أحلامنا، في الواقع، لم يكن هناك نقص في مستخدمي الإنترنت الذين ربطوا taquizas بالفن.

تمثل هذه الصورة تمامًا الشعور الذي يشعر به الناس عندما يعرفون أنهم على وشك الحصول على راعي جيد، فهي بلا شك شيء مشابه لتجربة فنية.

الصور: لقطة شاشة

وتجدر الإشارة إلى أن الائتمان ليس فقط من أجل الحساسية، لأنه لا يمكن تحقيقه أو تنفيذه بشكل مرض دون العمل الشاق لجميع taqueros الذين يجعلون ذلك ممكنًا. لهذا السبب، استفاد بعض الأشخاص من هذه المناسبة واعترفوا أيضًا بعمل الأشخاص في المطبخ بعبارات مثل «Taquero mucho» في إشارة إلى «أحبك كثيرًا».

الصور: لقطة شاشة

الطعام هو بالتأكيد طريقة أخرى لمعرفة السعادة, لدرجة أن المستخدمين على Twitter يعرفون أنه إذا شعر شخص ما بالحزن, إنهم بحاجة فقط إلى الذهاب لزيارة تاكيرو الموثوق بهم للحصول على معنوياتهم بأمر متشنج, mixiote, الراعي أو لماذا لا, كوشينيتا.

الصور: لقطة شاشة

يمكنك مقاومة كسر قلبك ولكن لا يمكنك تحمل أن هذا الطبق يتوقف عن الوجود. هذا شيء تعرفه مارفل، لأنني لا أتردد في نشر صورة مضحكة تظهر شخصية Deadpool مطاردة تاكو، والأفضل من ذلك كله، فقد تمكن من إعطاء رسالته بمقارنة الألبوم الشهير Nevermind، الذي تم إصداره في التسعينيات من قبل فرقة Nirvana.

الصور: لقطة شاشة

احتفال هذا اليوم هو الوقت المناسب لتذكر أنه لا يهم إذا كنت رئيسًا أو ممثلة أو صغيرة أو قديمة، سندويشات التاكو في قلب الجميع، ولهذا السبب لم يهربوا من تغريدات شخصيات مثل إنريكي بينيا نييتو وسلمى حايك، حيث يمكنك أن ترى كيف «يدخلون» الحساء.

الصور: لقطة شاشة

الصور: لقطة شاشة

الصور: لقطة شاشة





استمر في القراءة: