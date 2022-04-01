تنتشر شاكيرا على الإنترنت: يتذكر المشجعون «واكا واكا» لكأس العالم 2010

Shakira holds a ball that will be used for the final soccer match of the World Cup at the Soccer City stadium in Johannesburg, South Africa, Saturday July 10, 2010. (AP Photo/Themba Hadebe)

بعد أن أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أن هيا هيا (معا أفضل)، أو «معا أفضل» باللغة الإسبانية، ستكون الأغنية الرسمية لكأس العالم من قطر 2022، أصبحت مغنية بارانكويلا الشهيرة شاكيرا اتجاهًا على الشبكات الاجتماعية سبب معين.

الآلاف من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم يتذكرونواحدة من أعظم إنجازات المؤدي - الغناء واكا واكا (هذه هي أفريقيا) في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، منذ أكثر من 12 عاما.

ومع ذلك, على الرغم من مرور أكثر من عقد, لا يزال الإيقاع اللزج للأغنية الكولومبية في أذهان مشجعي كرة القدم الدوليين و, عند الاستماع إلى Hayya Hayya, تذكروا ضربة شاكيرا وكيف شكلت علامة فارقة في تاريخ كأس العالم.

في الواقع، لم يسلط مستخدمو الإنترنت الضوء على واكا واكا من شاكيرا فحسب، بل تذكروا أيضًا «La-la-la-la»، وهو نجاح آخر في كرة القدم الكولومبية، والذي أصدرته لكأس العالم في البرازيل في عام 2014 بالتعاون مع كارلينهوس براون.

في الوقت الحالي, من المعروف أن Hayya Hayya (معا أفضل) ستلعبها ترينيداد كاردونا, دافيدو وعائشة وسيكون اللحن الذي سيبدأ كأس العالم لكرة القدم هذا العام والذي, لأول مرة في تاريخها, ستقام في نهاية العام: من نوفمبر 21 إلى 18 ديسمبر.

وقال كاي ماداتي، كبير المسؤولين التجاريين في الفيفا: «ترمز هذه الأغنية، التي تجمع أصواتًا من جميع أنحاء الأمريكتين وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى الكيفية التي يمكن أن تجمع بها الموسيقى وكرة القدم العالم معًا».

على الرغم من فشل المنتخب الكولومبي في التأهل لكأس العالم لهذا العام، والتي ستقام في قطر، إلا أن تمثيل البلاد للقهوة والبراندي قد تميز في العديد من البطولات الرياضية، سواء من قبل اللاعبين أو من خلال القوافي الموسيقية التي رافقت المسابقات.

في Infobae، سرنا أغاني بطولة العالم الأخيرة التي، مع تأكيد أغنية هذا العام، تفتح الطريق لأغنية أخرى سيتم غنائها في جميع قارات العالم.

تم إعطاء هذا اللحن من قبل الأمريكيين ويل سميث ونيكي جام، جنبا إلى جنب مع عصر كوسوفو الألباني Istrefi، الذي أدى الأغنية التي أنتجها DJ Diplo الشهير.

تم تنفيذ هذه الأغنية من قبل بيتبول وجنيفر لوبيز وكلوديا لييت التي شكلت حقبة جديدة في كرة القدم. علاوة على ذلك، في تلك البطولة، حقق الفريق الكولومبي انتصارات كبيرة، وهو تقريبًا من بين المفضلين.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية كأس العالم قطر 2022 تم تقديمها في الفترة التي سبقت السحب الذي سيختار المسار الذي سيتعين على كل فريق رسمه لرفع كأس العالم الذي طال انتظاره. في Pot 1، تمت مطابقة الفرق التي حصلت على أفضل تصنيف FIFA والمضيف (قطر وبلجيكا والبرازيل وفرنسا والأرجنتين وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال).

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