تشالينو سانشيز: التحقيق في جريمة القتل لا يزال مفتوحا، ولكن تم حجزه لمدة خمس سنوات أخرى

بعد ما يقرب من 30 عامًا من اغتيال روزالينو سانشيز فيلكس، المعروف في عالم الممر باسم Chalino Sánchez، كشف مكتب المدعي العام لولاية سينالوا (FGE) أن التحقيقات مستمرة، لكنه احتفظ بالقضية كما «سر» للسنوات القليلة القادمة.

وفقًا لوثيقة صادرة عن السلطة المحلية، بناءً على طلب حساب تويتر Archivero (الذي يسعى إلى رفع السرية عن المستندات «المخفية» حتى الآن، والتحقيق في هذا القتل) ومحفوظًا في الملف 133/92/AP، تكون العملية في حالة «احتياطي»، في انتظار وكيل للجمهور يضيف مكتب المدعي العام بيانات جديدة.

وقد ورد بالتفصيل أنه، وفقا لأحكام قانون شفافية الدولة، في المادة 162، تم تصنيف معلومات القضية بهذه الطريقة لأنها ستعرض التحقيق للخطر، ويتم تقديم مزيد من التفاصيل، لأنه لم يعط «carpetazo».

كما جاء في أعقاب ما ورد وصفه في المادة 20 من الدستور والمادة 22 من القانون العام بشأن الضحايا، التي تنص على حقوق الضحايا أو الأشخاص المعتدى عليهم، وحماية هويتهم وغيرها من البيانات على أنها حقوق.

الآن، مع هذا القرار الصادر عن مكتب المدعي العام في سينالوا، فإن مقتل تشالينو وجميع المعلومات المحيطة به، ستبقى مخفية عن السكان، الذين يواصلون الاستماع إلى موسيقاه على الرغم من حياته المهنية القصيرة.

كان بالكاد يكتسب شهرة في عام 1992 عندما قتل في سينالوا (الصورة: تويتر @RedPinacate)

ربما في عام 2027، بعد 35 عامًا من مغادرته، سيكون لدى السلطات مصلحة في الكشف عن المزيد من البيانات أو، ربما، إعادة فتح القضية من أجل توضيحها. الاحتمال بعيد، بسبب استجابة FGE، ولكن ليس مستحيلاً. ربما يمنح ملك كوريدو مفاجأة أخرى.

ولد روزالينو سانشيز فيلكس في 30 أغسطس 1960 في كولياكان، سينالوا، لعائلة ذات موارد قليلة، ولم يكن يعلم أن العديد من الأساطير ستطارده لبقية حياته، ولكن أهمها هو تلك التي ابتكرها بموسيقاه.

صغير جدا، في السبعينيات، كان عليه أن يهاجر بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة. قال البعض إنه كان هاربًا من جريمة ارتكبها بقتل المعتدي الجنسي على أخته الصغرى بسلاح ناري.

حتى الآن هي قصة لم يتم توضيحها, لكن قصة Chalino استمرت في Inglewood, حيث عاش مع خالته. أنشئت، وقال انه بدأ البحث عن وظيفة، لكنه لم يحقق أي شيء كبير، حتى، بجانب شقيقه أرماندو، بدأوا بيع المخدرات مثل «ذئب البراري».

قبل ساعات من وفاته، تعرض تشالينو للتهديد (الصورة: لقطة شاشة/يوتيوب)

ومع ذلك، فإن مقتل أرماندو، وكذلك السجن المزعوم لسانشيز فيلكس، كانت الأحداث التي وضعت نمطًا في حياته، وكذلك سبب بدءعمله في عالم الموسيقى.

عندما خرج من السجن، انتقل إلى لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حيث سجل أول عروضه التوضيحية وقدم بعض العروض. لم يكن حتى عام 1992 أن انفجرت شهرته وبدأت الأسطورة الموسيقية لكالينو سانشيز.

ومع ذلك، فإن نفس العام سيمثل مأساة رهيبة. في 16 مايو، في قناة مائية تقع بالقرب من مدينة كولياكان، سينالوا، وجد الفلاحون جثته. كان قد ربط المعصمين والكاحلين، بالإضافة إلى أنه كان معصوب العينين. و كان قد أصيب بطلق ناري مرتين في مؤخرة رأسه.

قبل يوم واحد من الحصول على عرض تقديمي. قبل غناء أغنية ألما إنامورادا، كما هو مسجل في فيديو مشهور، تلقى دورًا بتهديد مزعوم بالقتل. على الرغم من ذلك، استمر العرض في ساعات متأخرة من الليل. عندما غادروا، أراد هو ورفاقه مواصلة الحفلة، ولكن تم اعتراض السيارة التي كانوا يسافرون فيها.

نزل الأشخاص، وعرفوا أنفسهم بأنهم رجال شرطة وطلبوا منه مرافقتهم للتحدث مع قائدهم. قبلت تشالينو، لكنهم لم يروه على قيد الحياة مرة أخرى.

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