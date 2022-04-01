أنجيلا أو إميليانو أو ليوناردو: أي ابن سيجعل بيبي أغيلار جد

تعتبر أسرة أغيلار واحدة من أقوى أسرة الموسيقى في المنطقة المكسيكية، حيث يرأسها بيبي أغيلار وأبنائه، الذين ساروا على خطى سلفهم في عالم الفن وشقوا طريقهم من خلال موهبته.

ولكن الآن، سيتعين على مصير العائلة الشهيرة فتح فجوة أخرى بين صفوفها، حيث سيصبح بيبي أغيلار قريبًا جدًا.

تم الإعلان عن الإعلان من خلال برنامج Despierta America، حيث شرح حقيقة أنه ليس أنجيلا أغيلار، ولا ليوناردو، ولكن إميليانو، الأخ الأكبر للثلاثة.

وقالوا في البث: «لقد أكدنا بالفعل أن ابنه الأكبر إميليانو أغيلار، الذي كان نتيجة زواجه الأول من كارمن تريفينيو، سيصبح أبًا لأول مرة مع صديقته منذ عدة سنوات».

(مجموعة جروسبي)

وهكذا، على الرغم من أنه حتى الآن، لم يقدم بيبي أغيلار ولا إميليانو مزيدًا من التفاصيل حول هذا الموضوع، من حساب Despierta America الرسمي، تم تهنئة إميليانو بحماس في المرحلة التالية التي تنتظره.

«إميليانو، الابن الأكبر لـ @pepeaguilar_oficial سيصبح أبًا لأول مرة. تهانينا!» ، كتبوا.

الصورة: @YoSoiTuLSR

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