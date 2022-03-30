عيد الفصح: تعرف على ما هو paschal tridum وما هو أصله

الأسبوع المقدس له أصول دينية بحتة ومليئة بالحماس. في حالة كلمة triduum، ترتبط أيضًا بالدين وخاصة بالدين الكاثوليكي وتشير إلى التحضير، أي الترتيب قبل الحدث أو الحدث الخاص أو المطلوب.

على سبيل المثال، في المجال الديني، نفهم أنه قبل عيد وعبادة القديس، يجب على الناس إعداد أنفسهم قبل أيام (ثلاثة على وجه الدقة). يمكن أن يكون التحضير أيضًا بطريقة روحية وعقلية.

تريدو باسكوال

المعنى المحدد لـ paschal triduum هو ثلاثة أيام من التحضير قبل عيد الفصح. يتم فهم هذه بحلول الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع المقدس لأنه دعونا نتذكر أن الأحد هو اليوم الذي بعث فيه يسوع، وفقًا للكنيسة الكاثوليكية. في حالة الكتاب المقدس، يشير إلى أن المسيح قد بعث في اليوم الثالث، لكنه لا يحدد اليوم على هذا النحو.

معنى آخر من PASCUAL TRIDUUM

في حالة التقويم الجديد، وفي المعايير الليتورجية للأسبوع المقدس، فإن النهج مختلف. التريدوم هو بداية جديدة للسنة الليتورجية، لأنه اليوم الذي يتم فيه إحيائه، أي أنه اليوم الذي يولد فيه كل شيء مرة أخرى، وكذلك الفرص، حيث تم استعادة الحياة.

بعد ذلك، من المفهوم أن مدة triduum ممتدة. هذا التوحيد للاحتفال باشال هو أكثر انسجاما مع روح العهد الجديد ومع التقاليد المسيحية المبكرة.

المسيح نفسه، عندما ألمح إلى شغفه وموته، لم ينفصل عنهم قط عن قيامته. في إنجيل الأربعاء من الأسبوع الثاني من الصوم الكبير (Mt 20:17-28) يتحدث عنهم معًا: «سيدينونه حتى الموت ويسلمونه إلى الأمم ليسخر منه ويجلدوه ويصلبونه، وفي اليوم الثالث سيرتفع مرة أخرى».

أسقف ميلانو، في أحد كتاباته، يشير إلى الأيام المقدسة الثلاثة (triduum illud sacrum) كما كانت الأيام الثلاثة التي عانى فيها، في القبر وارتفع مرة أخرى، الأيام الثلاثة التي أشار إليها عندما قال: «تدمير هذا المعبد وفي ثلاثة أيام سأعيد بنائه».

يشير القديس أوغسطين، في إحدى رسائله، إليهم على أنهم «الأيام الثلاثة الأكثر قداسة لصلب المسيح ودفنه وقيامته».

تلك الأيام الثلاثة، التي تبدأ بالقداس المسائي ليوم الخميس المقدس وتختتم بصلاة عشية الأحد في عيد الفصح، فإنها تشكل وحدة، ينبغي اعتبارها على هذا النحو.

عيد الفصح في الأسبوع المقدس

باختصار، يتكون عيد الفصح المسيحي بشكل أساسي من احتفال لمدة ثلاثة أيام، والذي يضم أكثر الأيام إيلامًا في الجسد والروح وألمع جوانب المسيح.

تمتد المراحل المختلفة من الغموض الباشالي طوال الأيام الثلاثة كما هو الحال في ثلاثية: كل لوحة من اللوحات الثلاث توضح جزءًا من المشهد، ولكن في النهاية كلها تشكل حقيقة واحدة. كل صورة في حد ذاتها كاملة، ولكن يجب رؤيتها فيما يتعلق بالاثنين الآخرين.

الجمعة، مثل يوم السبت المقدس، ليس رسميًا جزءًا من الصوم الكبير. وفقًا للتقويم الجديد، يبدأ الصوم الكبير يوم الأربعاء الرماد وينتهي يوم الخميس المقدس، باستثناء القداس من عشاء الرب. الجمعة والسبت من الأسبوع المقدس ليسا اليومين الأخيرين من الصوم الكبير، ولكن اليومين الأولين من «triduum المقدسة».

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