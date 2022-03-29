أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصية في قضية خوسيه مانويل ديل ريو فيرغن: أكدت احتجازه التعسفي

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) توصية إلى مكتب المدعي العام لولاية فيراكروز (FGEV) فيما يتعلق بقضية السكرتير الفني السابق لمجلس الشيوخ في الجمهورية، خوسيه مانويل ديل ريو فيرغن، عندما وثقت ذلك هناك هي مخالفات مختلفة في قضيته مثل الاحتجاز التعسفي, و الاستناد غير المشروع لل وقائع, فضلا عن انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة و العناية الواجبة.

«وثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ديل ريو فيرغن اعتقلت في إقليم فيراكروز في 22 كانون الأول/ديسمبر من قبل مجموعة من ثمانية أشخاص صوبوا بنادق طويلة على السيارة ولم يبلغوه في الوقت المناسب بسبب اعتقاله، بالإضافة إلى مراقبته من توكستبيك، أواكساكا، حيث كان قد ذهب في نزهة على الأقدام. مع عائلته»، قال. الجثة التي يرأسها روزاريو بيدرا إيبارا.

وشدد على أن القاضي المشرف فرانسيسكو رييس كونتريراس ربطه بالمحاكمة بتهمة قتل رينيه توفار، المرشح لمنصب عمدة كازونيس دي هيريرا، في يوم الانتخابات في 6 يونيو 2021، لكن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتمدت أن سلطة العدالة المحلية ذكرت أنه تم طلب مذكرة التوقيف بعد قدمت التحقيقات التي أجريت في الفترة من 19 يونيو إلى 9 ديسمبر 2021 «أدلة جديدة» ضده لتورطه المحتمل في جريمة القتل.

CNDH (الصورة: أرشيف)

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه «عناصر الأدلة الجديدة» لم تكن سوى تمديدات لإفادات الشهود، والتي تم الإدلاء بها في 20 أكتوبر 2021، ولكن بين تاريخ تلك الشهادات وطلب مذكرة التوقيف، لم يتم استدعاء ديل ريو فيرغن للمثول.

وشدد على أن سلطات الدولة لم تقم بتقييم موضوعي للأدلة المزعومة، «لا تنشأ في أي وقت من الأوقات مشاركة خوسيه مانويل ديل ريو فيرغن في ارتكاب جريمة، مما يؤدي إلى خطأ صارخ للوقائع».

وأكد أن «عملها ينتهك الحق في الوصول إلى العدالة في أسلوب العدالة، من خلال إجراء تقييم ضعيف للأدلة، ورفض حقيقة الحقائق والسعي إلى خلق نوع مواز من الواقع من خلال إساءة استخدام سلطاته وممارسة السلطة»، وأكد على هيئة حقوق الإنسان.

و أبرزت اللجنة أيضا انتهاك حقوق الإنسان لل أشخاص الذين يسافرون مع ديل ريو فيرغن, بمن فيهم القاصر, الذين يحتاجون أيضا إلى تعويض عن الضرر.

الصورة: فيسبوك/خوسيه مانويل ديل ريو

ولهذا السبب، تطلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في توصيتها الموجهة إلى مكتب المدعي العام في راكروز ورئيسها فيرونيكا هيرنانديز جيادانس، إصلاح الأضرار التي لحقت بخوسيه مانويل ديل ريو فيرغن وأولئك الذين شهدوا وعانوا من احتجازه التعسفي، بتعويض عادل ومناسب. , لذلك يجب أن تكون مسجلة في سجل الدولة للضحايا.

في 11 مارس، احتفل ريكاردو مونريال، رئيس مجلس التنسيق السياسي (جوكوبو) في مجلس الشيوخ وزعيم مقعد مورينا في مجلس الشيوخ، ريكاردو مونريال، بالحماية التي حصل عليها مستشاره خوسيه مانويل ديل ريو، لأنه - أكد - تم «تأكيد» وجود» تشكيل جريمة» من جانب حكومة فيراكروز، التي ترأس Cuitláhuac García، المنبعثة أيضًا من مورينا.

وقال مونريال أفيلا في موقف: «من المؤسف والمؤلم أن يركز مكتب المدعي العام طاقته وجهوده المؤسسية على تشكيل الجرائم، لأغراض مشكوك فيها».

وأشار ريكاردو مونريال إلى أن FGE من فيراكروز يعمل تحت شعار في حالة خوسيه مانويل ديل ريو فيرغن (الصورة: رويترز)

هزت القضية السياسة المكسيكية منذ نهاية ديسمبر، عندما أعلن مكتب المدعي العام فيراكروز اعتقال خوسيه مانويل ديل ريو، النائب السابق والسكرتير الفني الحالي لجوكوبو، بتهمة قتل ريميجيو رينيه توفار، المرشح في عام 2021 لمنصب عمدة بلدية كازونيس دي هيريرا حزب موفيمينتو سيودادانو (MC).

في حين أن جزءًا من مورينا، حزب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أيد حجج ريكاردو مونريال، الذي يسعى للترشح للرئاسة في عام 2024، دعم فصيل آخر كويتلاهواك غارسيا، بما في ذلك كلوديا شينباوم، رئيسة حكومة مكسيكو سيتي وعضو الرئاسة أيضًا.

استمر في القراءة: