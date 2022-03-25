Trailer and release date for “Yaksha: Merciless Ops”, the new South Korean action movie on Netflix

لا تزال النجاحات الكورية الجنوبية منذ انتصار الطفيليات تتكرر وتضاعف على منصات أخرى. من أفلام الحركة والدراما والأنواع الأخرى، يحتضن السوق الغربي اليوم كوريا الجنوبية وأعمالها وصانعي الأفلام. في هذه الحالة، تراهن Netflix على فيلم الحركة الجديد مع عضوين من فريق The Squid Game.

Jinyoung من فرقة الصبي الكورية الجنوبية GOT7، سول كيونغ قو، مع مهنة واسعة ورائعة في صناعة السينما، وبارك هاي سو، الذين شاركوا في لعبة الحبار، هم النجوم الكبار في هذا الفيلم الجديد وفيلم الحركة الذي سيتم إصداره على Netflix في 8 أبريل. ياكشا: عمليات لا ترحم هو العنوان باللغة الإنجليزية، بينما باللغة الإسبانية هو Yaksha: عمليات لا ترحم، يقدم فيلمًا مع جواسيس وعملاء سريين وأكثر من ذلك.

يقدم ملخص الفيلم القصة مع ياكشا في وسط المشهد: «القائد القاسي لفريق العمليات السرية الدولية السرية، ينطلق في مهمة خطيرة في ساحة معركة ملغومة مع الجواسيس والوكلاء. بعد أن كان ضحية لمختلف الفخاخ والخيانات، ليس لديه خيار سوى توحيد قواه مع مفتش أخلاقي خاص أرسل من سيول».

جي كانغ إن، الذي سيلعبه سول كيونغ غو، هو رئيس فريق العمليات الخاصة وشخص لا يرحم ولا يخشى خرق القوانين من أجل أداء واجباته بشكل مثالي. اسمه «ياكشا»، وهو ما يعني: شبح يستهلك الناس. في التاريخ سيقود فريقه من خلال عملية استخباراتية سرية يتم فيها تحديد مصير شمال شرق آسيا.

وسعت Netflix وصف الفيلم بمزيد من المعلومات، مما وفر سياقًا لـ Shenyang، المركز الجيوسياسي في شمال شرق آسيا والمدينة ذات أعلى كثافة من الجواسيس في العالم والتي ستكون بمثابة المسرح. بالإضافة إلى ذلك، إنه مكان عمليات كانغ إن، الاسم الحقيقي للمحارب المخضرم الملقب بـ Yaksha. عندما يكتشف جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية أن جميع النتائج حول الاتجاهات في شنيانغ التي أبلغ عنها فريق العمليات السرية خاطئة, يوم جيونغ وون, الرئيس الرابع لجهاز المخابرات, يرسل المفتش الخاص هان جي هون كمفتش خاص.

على جانب Park Hae-soo، سيكون الرقم المقابل للشخصية المذكورة أعلاه والذي سيتعين عليه التحقيق في القضية. وتجدر الإشارة إلى أن بارك كان شعبية هائلة بعد مشاركته في لعبة الحبار العام الماضي. بسبب هذا النجاح, Yaksha: Ruthless Operations سيكون أول مشروع فيلم لـ Park Hae-soo لـ Netflix بعد أن أصبح أحد وجوه نجاح Squid Game.

ملصق لـ «ياكشا: عمليات لا ترحم»، فيلم Netflix الجديد

ياكشا: يتم عرض العمليات التي لا ترحم لأول مرة في 8 أبريل على Netflix

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