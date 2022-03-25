تعلم كيفية زراعة الأظافر بشكل طبيعي

10-11-2021 Cómo podemos favorecer el crecimiento de las uñas. MADRID, 14 (CHANCE) En ocasiones las uñas necesitan un poco de ayuda para estar más fuertes y saludables, sobre todo en una época tan inestable como suele ser el otoño. Para ello, la firma norteamericana de esmaltes ORLY cuenta con el tratamiento Nailtrition, ideal para el crecimiento y cuidado de las uñas dañadas, débiles y descamadas. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR ORLY

وجود أظافر طويلة وصحية هو رغبة الكثيرين، وخاصة النساء. ومع ذلك، فإن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل أبدًا بسبب عوامل مختلفة لا تسمح بتحقيقه مثل اتباع نظام غذائي ضعيف، والقيام بعمل يستخدم اليدين كثيرًا، واستخدام منتجات ذات جودة رديئة، وما إلى ذلك هذه العوامل وغيرها تجعل حلم وجود أظافر طويلة وثابتة يبدو بعيدًا بشكل متزايد.

إذا كنت من أولئك الذين لا يرغبون في استخدام الأظافر الزائفة أو تنفق الكثير على العلاجات باهظة الثمن التي تعد بمنح أظافرك الحزم والطول، فأنت محظوظ لأنه لسنوات كانت هناك علاجات منزلية فعالة للغاية تم نقلها من جيل إلى جيل بين النساء لتحقيق فترة طويلة و أظافر صحية بشكل طبيعي دون الإنفاق على الفائض.

إذا كنت تريد معرفة 4 علاجات منزلية لزراعة الأظافر بشكل طبيعي، فاستمر في قراءة الملاحظة التالية.

1. مع عصير الليمون والحليب

واحدة من أفضل الوصفات المعروفة لتقديم نتائج سريعة هي أن الحليب مع الليمون، لأنه لا يساعد فقط على تصلب الأظافر، ولكن أيضا يمنعها من كسر بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد هذه الوصفة أيضًا على تبييض الأظافر وتركها بظل أكثر جمالا وموحدة، ما عليك سوى اتباع الخطوات أدناه:

1. اخلطي 1/2 كوب من الحليب وعصير 1 ليمون طازج.

2. عندما يتم تحضير الخليط في وعاء، اغمس أظافرك في هذا السائل.

3. انقع أظافرك لمدة 15 دقيقة

4. كرر العلاج 3 مرات على الأقل في الأسبوع وسترى كيف تصبح أظافرك شيئًا فشيئًا أقوى وتنمو بشكل أسرع وأكثر صحة.

2. مع الثوم

في حال لم تكن تعلم، يعد الثوم أحد أشهر المكونات الطبيعية لزراعة الأظافر بسرعة وتقويتها في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم ممتازة لمنع العدوى، وتحسين الدورة الدموية في المنطقة وتصلب تلك الأظافر الأضعف والأكثر هشاشة. إذا كنت ترغب في تعلم كيفية زراعة الأظافر بالثوم، فاتبع الخطوات التالية:

1. احصل على 1 أو 2 فصوص كبيرة من الثوم.

2. اهرسيهم حتى يكون هناك عجينة.

3. ضع هذه العجينة على أظافرك لمدة 10 دقائق.

4. بعد هذا الوقت، قم بإزالة الكثير من الماء.

لرؤية النتائج قريبًا، كرر هذا العلاج كل يوم لمدة أسبوع.

3. مع الثوم والليمون

من خلال خلط الثوم والليمون، يمكنك الحصول على علاج منزلي ممتاز لزراعة الأظافر وتقويتها وجعلها تبدو أكثر جمالا ورعاية من أي وقت مضى. يمكنك استخدام هذه الوصفة لزراعة كل من أظافر القدم والأظافر، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

1. سحق 1 فص كبير من الثوم وجعله يغلي في 1/2 كوب من الماء.

2. بمجرد غلي السائل، أخرجه من الحرارة وانتظر حتى يبرد.

3. ثم أضف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطبيعي.

4. امزج كل شيء جيدًا واسكبه في حاوية مينا فارغة.

ضع هذا الخليط كل ليلة قبل النوم وسترى كيف تنمو أظافرك بصحة جيدة وقوية في غضون أيام.

4. مع ذيل حصان

ذيل الحصان هو نبات طبي مع عدد كبير من الاستخدامات الجمالية التي أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة. واحدة من أفضل فوائدها المعروفة هي خصائصها لتسريع نمو الأظافر والتأكد من أنها مقاومة دائمًا. ويرجع ذلك إلى محتواه من السيليكا، وهو معدن يسمح لك بمعالجة الأظافر الضعيفة والهشة، ومنعها من الكسر وجعلها تنمو أقوى بكثير.

1. قم بإعداد ضخ ذيل الحصان واتركه يبرد.

2. بمجرد أن يصبح الجو باردًا، اغمس أظافرك فيه لمدة 15 دقيقة.

3. يمكنك تكرار هذا الإجراء عدة مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

من المعروف أيضًا أن ذيل الحصان يساعد على تحسين حالة الشعر وتقويته وإصلاحه.

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